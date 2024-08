Podle starosty Smečna Tomáše Burdy vypadla elektřina v polovině města. „Povolal jsem naše hasiče, kteří se hned dostavili na místo události. Bez proudu byl domov důchodců a další domácnosti. Největší strach jsme měli o malého nemocného chlapce, který je závislý přístrojích a nikdo nevěděl, jak dlouho bude výpadek proudu. Naštěstí energetici z ČEZu stačili vše opravit za několik hodin a zhruba hodinu po půlnoci už byly dodávky elektrického proudu obnoveny.“

Ke čtvrtečním událostem se pro Deník vrátili i další obyvatelé města. „V životě jsem se nelekla tak jako ve čtvrtek večer. Byla jsem s naším ročním pejskem Dastim na procházce u zámecké zahrady, zrovna bylo před bouřkou a náhlý nápor větru způsobil, že se zlomil starý strom za zámeckou zahradou a spadl na transformátor,“ popsala Jana Plachá.

„Následovaly asi čtyři exploze. Pejska to vyděsilo, utíkali jsme domů. První výboj byl jen kousek od nás a i to praskání stromu bylo hrozivé,“ doplnila žena, která poslední výboj zaznamenala na video.

Lidé netušili, co se děje

Strach měli i lidé, kteří byli doma. „Myslela jsem, že vybuchla bomba. Bydlíme až na druhém konci města a večer v baráku člověk neví, co to je. Bylo to hodně nepříjemné a pak jsme byli až do noci bez elektřiny,“ potvrdila seniorka Alena.

Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory se jednalo o jedinou větší událost, kterou museli hasiči v souvislosti se čtvrtečními bouřkami řešit na Kladensku. „Explozi transformátoru způsobil pád mohutných větví stromu do drátů vysokého napětí. Nikdo nebyl zraněn,“ konstatoval.

Mluvčí ČEZu Soňa Holingerová doplnila, že na místo vyjela poruchová četa: „V celém městě byly obnoveny dodávky elektřiny v pátek v 0:58 hodin.“