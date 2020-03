On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hyenismus. Takovými slovy označil místostarosta obce Ladná na Břeclavsku případ, který se odehrál před pár dny v nedaleké Břeclavi. „Upozornila nás na něj jedna z obyvatelek naší obce. Událost se totiž stala její příbuzné, která bydlí ve vilkách nedaleko tamní obchodní akademie. Obcházeli tam lidé a tvrdili, že roznášejí roušky. Zazvonili i u ní, roušku jí předali a požádali ji, aby podepsala, že ji dostala. Nicméně ve skutečnosti podepsala přechod k jinému dodavateli energií,“ popsal chování tak zvaných šmejdů v době vyhlášeného nouzového stavu místostarosta Martin Vlk.

Konkrétně tento případ policie nezaznamenala, protože jej poškozená žena důchodového věku nenahlásila. „Od poloviny března nicméně evidujeme několik podobných událostí, kde neznámý pachatelé zneužili důvěřivosti seniorů,“ potvrdil mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Jeden z nich se odehrál v obci v okrese Brno-venkov. „Na seniora zazvonil muž, který se představil jako zástupce firmy rozvážející obědy. Hovořil o tom, že aktualizuje údaje lidí, kteří obědy odebírají. A za aktualizaci že má senior zaplatit tisíc korun. Pán mu tedy dal svůj občanský průkaz a tisícikorunu. Muž odešel k autu, kterým i s penězi odjel. Občanku pak pohodil v domě u poštovních schránek,“ popsal Vala. Vzhledem k tomu, že byla škoda nižší než pět tisíc korun, policie posuzuje případ pouze jako přestupek.

Vždy je dobré, aby si lidé pečlivě prohlédli a seznámili se s tím, co mají vlastně podepsat. „Rozhodně se nesmějí nechat dostat pod tlak. Pokud si nejsou jistí, měli by zavolat například někoho z rodiny a s ním to zkonzultovat,“ doplnil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Takové jednání šmejdů důrazně odsuzuje a distancuje se od něj například i distributor energií innogy. „Jsem naprosto otřesený. Je pravdou, že se v posledních měsících setkáváme poměrně často s aktivitou šmejdů, ale že i nyní? Aktuálně jsme nic takového zatím nezaznamenali,“ uvedl mluvčí innogy Martin Chalupský.

Aktivity tohoto typu pokládá za hyenismus. „Je neuvěřitelné, že v této těžké situaci pro všechny, ale zvláště pro seniory, si někdo troufne dělat takové podvody a nekalosti,“ uvedl Chalupský.

Většina zaměstnanců innogy nyní pracuje z domova. „Zavřeli jsme v souvislosti s nařízením vlády také více než čtyřicet našich zákaznických kanceláří. Proto jednoznačně našim zákazníků doporučujeme pouze elektronickou komunikaci. Jsme schopni vyřizovat jejich záležitosti týkající se energií pouze po telefonu, mailem nebo formou chatu. Mohou ale využít i obslužný portál innosvět,“ poradil Chalupský.

Základním doporučením podle něj je vůbec se s takovými lidmi nebavit. „A ani nereflektovat šmejdské nabídky. A hlavně nic nepodepisovat,“ zdůraznil mluvčí.

Na podobné jednání upozornili i starostové dalších obcí. Například v Lužicích na Hodonínsku nebo Kašnici a Rakvicích na Břeclavsku. „Konkrétní případ se zatím v Rakvicích neobjevil, nicméně na upozornění kolegyně, že se v jiných obcích šmejdi objevili, jsme se rozhodli obyvatele informovat preventivně sms zprávou. Je to doba nelehká a řada takovýchto chytráků jí zneužívá. Je namístě, aby lidé byli obezřetní,“ poznamenal rakvický starosta Radek Průdek.

Jihomoravští policisté nicméně zaznamenali v posledních dnech i další takticky podvodných prodejců namířené na lidi důchodového věku. A to především v Brně. „V jednom případě neznámý pachatel zazvonil na poškozenou starší ženu. Představil se jako kontrolor a za použití lsti z ní vymámil dva tisíce korun. Než přišla na to, že se jedná o podvod, muž zmizel,“ přiblížil mluvčí Vala.

Jinou důchodkyni zase oslovil podvodník přímo na ulici. „Sdělil jí, že její syn koupil kotel a potřebuje doplatek ve výši deset tisíc korun. Ty mu seniorka vydala. Muž lhal. Zmizel i s penězi,“ sdělil Vala.