Podivné skutečnosti pár zarazily, takže se rozhodl zavolat rodičům a poradit se. Nakonec se společně shodli, že štěně přece jenom zakoupí. „Paní nám sdělila, že nemá smlouvu, to jsme odmítli akceptovat a vyžádali si ji. Tu nakonec sepsala před námi na kus papíru. Později jsme zjistili, že se tam podepsala falešným jménem. Štěně nám následně chtěla předat bez hraček i očkovacího průkazu. Vyprosili jsme si aspoň nějaké granule,“ popisuje Anežka Vaňková.

Zdroj: se svolením Anežky Vaňkové

Mladý pár po koupi vyrazil na rodinnou chatu. Štěně ovšem začalo po chvíli zvracet. Zprvu to sice Vaňková přisuzovala stresu, ale pak pojala podezření, že se jedná o jiný problém. „Cestou na chatu pes začal zvracet, ale mysleli jsme si, že to způsobila samotná cesta autem a taky stres z nových majitelů. Když jsme ale přijeli na chatu, tak to pokračovalo. Během noci zvracel zhruba každou hodinu. Také začal mít krvavý průjem,“ vrací se žena do minulosti.

Tvrdší tresty za týrání zvířat? Přísné už jsou dost, tvrdí ministerstvo

Pár se po probděné noci rozhodl hned ráno pro návrat do Brna a návštěvu veterinární kliniky. Se štěnětem navštívil brněnskou Veterinární univerzitu. To, co vyšetření odhalilo, Vaňkovou šokovalo.

„Štěněti na klinice vypumpovali žaludek a nechali jej na kapačkách. Ukázalo se, že nebylo ani očkované a odčervené. Bylo prolezlé červy, zvracelo škrkavky a bylo celkově zesláblé a vyhladovělé. Dokonce jsme zjistili, že to ani není labradorský retrívr,“ zdůrazňuje.

Bylo štěně z množírny?

Majitelé doufali, že se štěně ještě podaří zachránit. Domluvili se s odborníky, že počkají další dva dny, jak se bude stav zvířete vyvíjet. Po uplynutí této doby ovšem došlo na nejhorší možný scénář. „Po dvou dnech hned dopoledne nám zavolala paní veterinářka, že se stav psa nezlepšuje a bude nejlepší jej uspat, aby se netrápil. Bylo to hrozné. Následně nám navrhla, abychom kontaktovali Krajskou veterinární správu a policii pro podezření, že bylo štěně z množírny,“ pokračuje Anežka Vaňková.

Žena štěně objevila skrze internetový inzerát na na bazarových webových stránkách. Podobných nabídek je na stránkách víceZdroj: se svolením Anežky VaňkovéS policií následně sepsali trestní oznámení. Ti případ nyní řeší. „Přijali jsme toto trestní oznámení. Jedná se o možné podvodné jednání při koupi psa. Informovaná je i Krajská veterinární správa. Případ je prozatím v dalším řešení,“ informoval tiskový mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Žena se nevzdává a šíří dál svůj příběh skrze sociální sítě Tiktok a Instagram. Chce tak veřejnost varovat a zároveň pomoci podvodníky odhalit. Začala také podvodné inzeráty zaznamenávat a upozorňovat na ně.

Týrání zvířat nás přibližuje k nové pandemii, varují ochránci před mutacemi virů

„Poradila jsem se s právníkem, jaké kroky je třeba dál podniknout. Zatím pracujeme s možností, že se jedná o překupníky psů, kteří zvířata koupí v zahraničí a v Česku je dále množí. Zjistila jsem adresy i jména podvodníků. Apeluji na všechny, kterým se stala podobná událost, aby to šli nahlásit na policii a Krajskou veterinární správu. Je to opravdu moc důležité. Udělám vše, co bude v mých silách, aby tito podvodníci už další štěně neprodali,“ uzavírá.