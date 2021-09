Do letošního ročníku Ample Strike se zapojí okolo sedmi set vojáků z osmi zemí. „Cvičení je zaměřeno na sladění procedur předsunutých návodčí s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Nedílnou součástí je také prověření schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám. Piloti si procvičí také doplňování paliva za letu a úkoly přímé letecké podpory,“ sdělil ředitel cvičení plukovník Aleš Cápal.

Bezpilotní letoun se následně zapojí do vojenského cvičení. „Bude poskytovat i simulovanou leteckou podporu předsunutým leteckým návodčím,“ prozradil kapitán Andrew Layton z US Air Force.

Bezpilotní letoun Reaper pro cvičení Ample Strike přistál na letišti v Ostravě Mošnově, do ČR ho v kontejnerech přepravil obří Lockheed C-5 Galaxy. Teď už je na základně v Náměšti. | Video: Armáda ČR

/VIDEO/ Obří dodávka přímo z Ameriky dorazila do České republiky a přivezla bezpilotní prostředek MQ-9 Reaper. Ten se zapojí do mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike, které se koná i v areálu 22. vrtulníkové základny Biskajská v Náměšti nad Oslavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.