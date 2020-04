Jen otrav vzácných luňáků červených, jejichž počet se u nás odhaduje na 150 párů, už letos evidují ornitologové šest – o dva případy více než za celý loňský rok. První byl zaznamenán na Kolínsku již na počátku března, ten nejnovější pak o víkendu kousek za hranicemi středních Čech – u obce Lužany na Jičínsku, což není zas až tak daleko od Mladé Boleslavi. Mezitím byla hlášena událost tohoto typu také z Klatovska – a hned tři z Břeclavska.

Tam se dokonce jednoho z otrávených luňáků podařilo zachránit, připomněla Hlubocká, která se jako psovodka specializuje na terénní práci: vyhledávání otrávených návnad a jejich obětí. Se psem Vikym, plemene Chesapeake Bay retrívr, kontroluje místa, kde k otravám došlo v minulosti, a také preventivně navštěvuje důležitá místa výskytu dravců. Dále vyjíždí k případům na žádost policie či dalších institucí, stejně jako na upozornění občanů.

Návnady, poměrně často bývá používáno tělo slepice, nejsou nastraženy na dravé ptáky, v souvislosti s jejichž úhynem na ně ornitologové zpravidla upozorňují (přičemž už se opakovaně stalo, že se obětí stali i orli mořští), ale na běžnou škodnou. Jed si ale nevybírá; v ohrožení je vše živé. Včetně domácích zvířat. Stejně jako člověka, který s jedem manipuluje.

Nejčastěji se k tomuto nelegálnímu travičství zneužívá karbofuran. Tento dnes zakázaný preparát s různými obchodními názvy – od roku 2008 je v Evropské unii nelegální i jeho držení, nicméně leckde ještě zůstávají jeho zásoby – se dříve používal jako pesticid. Smrtelný je i při malé dávce, přičemž život může zachránit pouze rychlé podání atropinu, který účinkuje jako protijed.

Právě s jeho použitím se letos podařilo zachránit jednoho ze zasažených luňáků na Břeclavsku. Přiotráveného ptáka našla turistka, která upozornila pracovníky Chráněné krajinné oblasti Pálava. Ti se následně s Hlubockou po telefonu radili, co by se dalo dělat. Pomohl právě atropin – a následná péče v záchranné stanici pro dravé ptáky. Luňáka již bylo možné vypustit zpět do přírody, přičemž dostal vysílačku, která informuje o jeho pohybu. Vysílačku měl i luňák nalezený v neděli na Jičínsku, takže už od pátku ornitologové tušili, co se asi stalo.

Fenu zachránil atropin

Atropin pomohl zachránit také fenu německého ovčáka Pisi, která se v neděli 29. března na Jičínsku karbofuranem přiotrávila při venčení. Hlubocká připomněla, že Pisi ještě nedávno byla služebním psem policie – a tragicky mohla skončit jedna z prvních jejích procházek „na penzi“.

„Průběh otravy byl velmi rychlý, fenka začala kolabovat – a nakonec ji pomohli zachránit náhodní lidé, kteří ji i s majiteli naložili do auta a odvezli na ošetření. Veterinář rozpoznal příznaky typické pro otravu karbofuranem a nasadil infuzní terapii s atropinem. Díky včasnému zásahu se jí naštěstí podařilo zachránit život,“ shrnula psovodka, jak se povedlo odvrátit neštěstí.

Otrávených nebo zastřelených ptáků, většinou dravců, našli letos ornitologové už 25. Upozorňují však, že tyhle odhalené případy, mezi nimiž převažují úmrtí káně lesní (ale nechybí třeba ani krkavci), jsou jen „kapkou v moři“. Za jisté však považují, že ani v době koronavirové krize spojené s řadou omezení počet otrav neklesá. Zatímco za celý loňský rok předávali policii 24 případů, letos už jich je 14.