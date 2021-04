Kvůli fyziologickému opotřebení zubů slonice špatně využívala potravu a v posledních dnech se potýkala s vážnými zdravotními problémy trávicího traktu. Nezabrala ani medikace a intenzivní péče odborníků.

„Samice před šesti dny kompletně přestala přijímat potravu a defekovat, což vedlo ke komplikované kolice a postupnému vyčerpání celého organismu. Její stav už nešlo stabilizovat, a proto jsme se rozhodli přistoupit k uspání zvířete,“ podotkl zoolog Luboš Melichar.

Rání přicestovala do Zoo Liberec v roce 1967 z indické Kalkaty jako čtyřleté slůně a v Liberci tak strávila naprostou většinu svého života. Posledních sedm let ji v pavilonu dělala společnost sloní samice Bala, se kterou tvořily stabilní dvojici. „Bala, kterou pro její problematičtější povahu není možné začlenit mezi větší chovné stádo, zatím v liberecké zoo zůstane. O jejím dalším osudu pak rozhodnou zoologové ve spolupráci s evropským koordinátorem chovu,“ dodala tisková mluvčí zoo Barbara Tesařová.

O sloní samice se spolu se dvěma kolegy staral Václav Aschenbrenner, který si tím splnil dětský sen. od malička mě to táhlo ke zvířatům. „Hltal jsem hlavně knihy o slonech. Nakonec to byla otázka času a v roce 1997 jsem nastoupil do Zoo Liberec jako ošetřovatel slonů,“ řekl ošetřovatel.

Mimořádné prohlídky

Loni si při příležitosti Mezinárodního dne slonů liberecká zoologická zahrada připravila pro návštěvníky mimořádné komentované prohlídky v zázemí Pavilonu slonů. V rámci nich ošetřovatelé představili místní sloní samice a zájemci se mohli dozvědět řadu zajímavostí ze života těchto největších suchozemských savců světa.

„Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958, kdy do zahrady přijela asi dvouletá samice slona indického Kity. Její ubikace a výběh se nacházel v prostorách úseku dnešních stájí. Slonice bohužel o 7 let později uhynula následkem nevhodného krmení ze strany návštěvníků,“ upřesnila Tesařová.



Chov slonů indických se obnovil o dva roky později v roce 1967, kdy do Zoo Liberec přiletěla z indické Kalkaty čtyřletá Rání. Ve stejném roce jí začala dělat společnost podobně stará slonice Gaurí, původem z indické Zoo Mysore. Obě slonice byly v roce 1972 přesunuty do nového pavilonu, který je k chovu slonů využíván dodnes. „V roce 1974 se chov rozrostl o dalšího člena, tentokrát o samici slona afrického jménem Tana, která pocházela z volné přírody. Rání přežila obě své soukmenovkyně,“ doplnila mluvčí.