Rakouské peníze nesmrdí, komentoval trend rakouských politiků a manažerů dělat si doktorské tituly v zahraničí významný mediální analytik Stefan Weber. Doktoráty jim na univerzitách ve východní Evropě zprostředkovávají vzdělávací agentury. Například salzburský Institut für Management nabízel za pětadvacet tisíc Euro snadné a rychlé doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Navíc nejde o jediný problém, s nímž se musí na mezinárodní úrovni univerzita vypořádat.

Mendelova univerzita v Brně. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Odborníci na plagiáty z platformy VroniPlag prověřují od podzimu minulého roku několik dizertačních prací zahraničních studentů. Jako problémové již označili práce od německých političek Katji Stammen a Sabine Abbasi. V obou případech je verdikt jasný: plagiáty, a to z velké části doslovné překlady magisterských prací z německých vysokých škol. „Dizertace, i kdyby to nebyly plagiáty, dosahují úrovně podprůměrné diplomky. Zarážející také je, že zmíněná Stammmen už jednou kvůli plagiátorství o doktorát přišla. Pokládám za až nepochopitelné, proč Mendelova univerzita tuto osobu vůbec přijala do doktorského studia. A pokud ano, proč vůči jejím vědeckým výkonům nepostupovala s krajní obezřetností,“ poznamenal archivář, historik a specialista na dějiny práva a kriminality, jenž se případy také zabývá Petr Kreuz.