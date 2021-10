Po pátečním odstranění ochranných sítí lidé hned situaci zneužili. "Minulý slunečný víkend bohužel ukázal, že jakmile sítě byť jen zčásti odstraníme, dochází k masivnímu porušování vstupu do křehkých ekosystémů v klidovém území parku," konstatoval Robin Böhnisch.

"Ochranné sítě ze Sněžky a od Slezského domu bylo nutné odstranit s blížícím se příchodem zimy. Zimu by nepřežily. Vzhledem k tomu, že na tento týden hlásila předpověď sněžení, tak to bylo třeba udělat asi o dva týdny dříve, než jsme plánovali," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Sítě fungují takřka stoprocetně. Pokud někde jsou, tak je lidé musí respektovat. Jsou totiž takovou fyzickou zábranou, kterou lze jen s obtížemi přelézt. A při pokusu je zdolat lidi napadne, že tam asi mají nějaký smysl," dodal.

Na vrcholu Sněžky se v úterý ráno objevil první poprašek sněhu. Napadl o dva dny dříve než v loňském roce, bylo ho však výrazně více, zhruba patnáct centimetrů. Před třemi lety přišel první sníh do Krkonoš již 24. září. Podle meteorologů má vyskytnout v úterý v polohách nad 1000 metrů nad mořem a postupně i v místech nad 800 metrů sníh s deštěm nebo by mohlo sněžit.

