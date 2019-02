Kladno /FOTOGALERIE/ - V Kladně chystají změnu operačního plánu zimní údržby. Podle toho dosavadního, kdy napadlo historicky nejvíc sněhu od roku 2010, dodavatel nestíhá uklízet. Spad sněhu v neděli byl až dvacet pět centimetrů a musel být vyhlášen kalamitní stav. I když jsou nyní hlavní silnice průjezdné, řada míst na zimní údržbu stále čeká. Lidé jsou naštvaní a zlobí se. Radnice se proto obyvatelům Kladna za komplikace omlouvá a řeší nápravu.

Úklid sněhu ve městě, a nejen ten, zajišťuje společnost AVE Kladno. Řídí se přitom operačním plánem zimní údržby. Přestože v souvislosti s víkendovou sněhovou kalamitou vyjela veškerá technika posílená o řadu strojů i lidí, nebylo jí dostatek.



„Zimní údržbu je třeba zásadně zlepšit. Současný plán, kterým se řídí, při spadu sněhu víc než deset centimetrů nefunguje, úklid se nestíhá. Za komplikace se omlouváme a řešíme nápravu. Kromě AVE, s kterou jsme v každodenním kontaktu, sníh uklízí i stavební firmy. Je jasné, že posílení bude naprosto nezbytné i v budoucnosti,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Musíme být připraveni jak na mírnou zimu, tak na velkou a vytrvalou vánici. A za jakéhokoliv počasí zajistit bezpečnou cestu městem hendikepovaným, maminkám s kočárky i všem ostatním.“





Na změně operačního plánu zimní údržby zaměstnanci magistrátu intenzivně pracují. Připravovaný návrh by měl speciálně mimo jiné řešit zastávky, přechody, okolí nemocnic, škol apod. Jednoduše: měl by brát v potaz konkrétní potřeby a specifika území a také reálnou situaci ve městě v daném období. V budoucnosti by měla vzniknout i webová aplikace, kde se bude zveřejňovat, kdy a co se uklízí a lidé budou mít možnost hlásit aktuální problémy.

„V zásadě souhlasíme s tím, co říká město. Stav sněhu, který byl v neděli, považujeme za mimořádný. I po pondělním ukončení kalamitního stavu musíme konstatovat, že i když jsme zapojili veškerou techniku a pracovníky, uznáváme, že se nepodařilo vše včas odklidit. Na navrhovaných opatřeních, která uvádí pan primátor, jsme se dohodli. Tím, že údržba z naší strany trvá dlouho, je situace čím dál komplikovanější,“ vyjádřila se k problematice Šárka Bukovská, jednatelka kladenské provozovny společnosti AVE.

Jak potvrdila, konkrétní návrhy na posílení úklidu ze strany města už zazněly s tím, že do operačního plánu budou zapojeni i jiní subdodavatelé. „Jedná se o subjekty, které disponují speciální technikou, ale v zimě mají volnější kapacity. Na nás je, abychom i nadále zajistili v Kladně základní provoz. Umíme ukázat, že jsme schopni pracovat s vypětím všech kapacit, ale na druhou stranu musíme uznat, že při mimořádném spadu sněhu se to nestíhá,“ dodala ředitelka Bukovská. Posilovat kapacitu firmy natrvalo by bylo v případě běžné zimy ale zbytečně drahé.

Zima v číslech

V Kladně v neděli napadlo až 25 centimetrů sněhu. Tolik ho ve městě bylo naposledy v roce 2010. Už teď se dá předpokládat, že se během letošní zimy spotřebuje daleko více posypového materiálu než loni a celkové náklady na zimní údržbu výrazně stoupnou. Od listopadu 2017 do března 2018 se v Kladně spotřebovalo 761 tun posypové soli a 94 tun inertního materiálu. Celkem za zimní údržbu 2017/2018 včetně lidí a techniky město zaplatilo téměř 21,7 milionů Kč. Zimní údržba pouze v listopadu a prosinci 2018 stála už téměř 9 milionů Kč.