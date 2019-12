Podle ředitele závodu správy a údržby silnic Strakonice Roberta Vavříka to bylo většinou kvůli námraze na vozovkách. „Větší množství sněhu zatím nespadlo. I když ve vyšších polohách kolem Hoslovic a Zálesí o víkendu sníh poletoval, na pluh to určitě nebylo,“ dodal.

V práci ale silničáři rozhodně nezahálejí. „Naši lidé se věnují drobným opravám na technice, výspravám výtluků, opravám značek a prořezávce stromoví podél silnic. V těchto dnech například kolem Chrášťovic a Radomyšle,“ zmínil Vavřík.

Do terénu každý den vyrážejí také cestmistři. Kolem půl třetí ráno mapují stav silnic a v případě nutnosti kolem půl šesté znovu. Pokud je někde namrznuto nebo jiný problém, posílají tam hned řidiče se sypačem. „Když napadne sníh kolem třetí hodiny většinou lidé, kteří jezdí do práce na sedmou, ani nic nepoznají, do té doby už máme hotovo,“ dodává k práci silničářů Vavřík.

Kolik bude stát zimní údržba silnic bude jasné kolem poloviny ledna.