Sníh zkomplikoval dopravu na Liberecku. Problémy byl na rychlostce z Turnova

Počasí od rána komplikuje dopravu na silnicích na Liberecku. Největší problémy měli řidiči na rychlostní silnici směrem z Turnova do Liberce, kde havarovalo před osmou hodinou ráno osobní auto.

Počasí zkomplikovalo dopravu v kraji.Foto: Deník

„Jednalo se o automobil s vozíkem, který po nehodě blokoval oba pruhy,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Na místě se začala tvořit kolona, která měřila více než čtyři kilometry. „Jela jsme z Hodkovic do Liberce hodinu a půl. Musela jsem sjet na Jablonec, otočit se a pak přes Dlouhé Mosty,“ poznamenala Jiřina Bobková, která mířila z Kohoutovic do Liberce do práce. V současnosti je už silnice průjezdná jedním pruhem. Nehoda se obešla bez zranění.

Neprůjezdná je také hlavní silnice mezi Kamenickým Šenovem a Novým Borem, kde uvízly kamiony. Jak dále informoval krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský, hlášený je také spadlý strom na Benecku u Dolních Štěpanic. Kopec u Albrechtic u Frýdlantu je zatím sjízdný.