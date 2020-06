Ještě ani pořádně nedozněla aféra s mezinárodním přesahem kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. A radnice Prahy 6 už představila finální model sochy Marie Terezie, která bude od září stát ve stejnojmenném parku nad tunelovým komplexem Blanka. Prvotní reakce jsou velmi rozporuplné. Mnoha občanům se pomník rakouské panovnice (vůbec první na českém území) nelíbí.

Pomník panovnice Marie Terezie, který bude v září odhalen ve stejnojmenném parku u Prašného mostu, začíná nabírat reálné obrysy. | Foto: Praha 6, facebook

„Když jdete do veřejného prostoru se sochou Habsburkyně a máte tady obrozenecký mýtus o tři sta letech úpění pod Habsburky, tak je to samo o sobě těžká věc. A když jdete s tvarem, který je moderní a vlastně odvážný, tak to je druhé riziko, se kterým do veřejného prostoru jdeme. Ostatní se uvidí, my tu odvahu prostě máme a já už se těším na podzim, až veřejnost začne vykřikovat všechno, co si o tom myslí,“ okomentoval vznikající dominantu městské části Jan Lacina (STAN), místostarosta Prahy 6 pro oblast kultury.