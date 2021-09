Sochařské sympozium, které město Jirkov uspořádalo v Olejomlýnském parku, přineslo pět děl. Vlastně šest. To šesté ale radnice označila jako nežádoucí a odmítla ho převzít. Performer totiž vytvořil obří penis s červenou špičkou, ze které ční tyč. Domů do Mladé Boleslavi tak odjížděl bez finanční odměny, zato s vědomím, že vyvolal poprask.

„Pan Tomáš Veselý během sochařského sympozia vytvořil neetické dílo a nedržel se daného tématu. Téma byly 'přírodní živly',“ vyjádřila se v zamítavém dopise kulturní referentka města Eliška Broumská. „Sochu nelze umístit do veřejného prostoru. Vaše dílo není seriózní, ale je to jen recese,“ stojí dále. Město tvůrci odepřelo i honorář 10 tisíc korun, ten nakonec dostal náhradník Zdeněk Lamka, který vyřezal anděla.

Že by šlo o recesi Tomáš Veselý odmítá. „Zadání znělo živly… Bohužel zastupitelstvo nejspíš neumí vytvořit zadání, nebo možná neví, co živly jsou,“ vyjádřil se tvůrce na svém facebookovém profilu pod jménem Nargy Nagual. „Jako jediný účastník sympozia jsem do své práce zakomponoval hromosvod, protože moje práce nese název: Svůdce, co se divíš?, to znamená odkaz na živly je evidentní,“ uvedl v souvislosti s knězem Prokopem Divišem a jeho bleskosvodem z 18. století.

Uměleckou skupinu vedl malíř, řezbář a kurátor výstav Roman Křelina, který do Jirkova pozval další čtyři tvůrce: Josefa Zedníka, Zdeňka Radu, Karla Gyurjana a právě i Tomáše Veselého. „Autor dříve vyučoval na vysoké škole v Ústí nad Labem, takže jsem se domníval, že je to fundovaný člověk. Jenže on je takový performer a performeři dělají nevyzpytatelné věci. Nevíte, co vznikne a k čemu dojde,“ hájil se.

"Bleskosvůdci" organizátoři sympozia přimalovali oči, nasadili ploutev a vydávali ho za mořského mečouna.Zdroj: Miroslav Rada

Jaké „veselé“ dílo se pod rukama Veselého klube, s kolegy sledoval až v průběhu týdne. Mimo jiné ho na něj upozornily i učitelky ze školek a škol, které do parku chodily s dětmi.

Veselý se naopak pozastavuje nad tím, že ho Křelina vyzval k účasti bez toho, že by znal jeho umělecké portfolio. „Protože mě toužil na sympóziu mít, neodolal jsem… a vyjádřil se,“ uvedl výtvarník a performer, který vystudoval filozofii umění a poté vyučoval výtvarné obory na vysoké škole.

Současně se tak vymezil vůči snaze měst získávat umění rychle a levně prostřednictvím sympozií, místo toho, aby řádně vypisovala výběrová řízení a vybraní umělci měli čas dovést díla k dokonalosti. „Nechci nijak snižovat snahu účastníků, ono za pět dní vytvořit opravdové dílo je takřka nemožné. Jenže o to jde: Jak to, že Češi s tak významnou sochařskou tradicí (viz místní rodák Ferdinand Maxmilián Brokoff) jsou schopni zaneřádit životní prostor rádobyuměním?“ ptá se kriticky.

Sobotní vernisáže, při níž byli představeni všichni řezbáři a jejich díla, se Veselý nezúčastnil. Jeho „bleskosvůdce“ nechyběl, organizátoři ho ale vydávali za mořského mečouna. Přimalovali mu oči a připevnili hřbetní ploutev z kůry. Přemístěný bude do zahrady nedalekého penzionu Bremen, jehož šéfovi se dílo zalíbilo. „Co s ním jiného? Vzniklo tady, ať tu zůstane,“ sdělil Michal Tamáš.

Dřevěné sochy z jirkovského sympozia budou brzy převezené do zahrady Kludského vily a k zámku Červený Hrádek. Dílo Romana Křeliny bude s největší pravděpodobností umístěné u obnovené synagogy. Jde o abstraktní postavu ženy s názvem Síla myšlenky.

Sochařské sympózium se v Jirkově odehrávalo po roční přestávce. Vystoupila na něm talentovaná místní zpěvačka a hudebnice Adéla Radimcová.