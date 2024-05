Lesknoucí se sousoší stojí před přístavem u Baťova kanálu a před apartmány Vinařství Veselí nad Moravou, které se prezentuje firemní anglickou značkou Dog in Dock. Tedy do češtiny volně přeloženo jako pes v přístavním doku.

„V nedávné době se otevřel zrekonstruovaný přístav s novým hotelem a zázemím pro návštěvníky, nové parkoviště… Avšak mezi nimi vyčnívá v místním povědomí nevkusné sousoší umělce Davida Černého . Tři psi na sobě, o nichž se dá s jistotou říct, že vzájemně souloží,“ napsali kritici v úvodu petice. „Už tato nevhodnost by stála sama za vypíchnutí, ale ke všemu se sousoší nachází při samotném vjezdu do Veselí směrem od Brna u silnice 1. třídy I/54,“ pokračovali.

Samotné sousoší pak nese název Dog in Dock in dog, kde si tři psi z ušlechtilé oceli se zrcadlově leštěným povrchem mají hrát. „Dílo má nechávat lidem prostor pro fantazii a vzbuzovat emoce, což jistě plní,“ reagoval jednatel veselského vinařství Tomáš Zbořil. Zároveň doplnil, že sousoší není vulgární: „Myslím si, že našim hostům se líbí. Denně jsou to desítky lidí, kteří se u sousoší fotí a sdílejí to.“

Místo s geniem loci

Ani petice neněmí nic na tom, že výsledné dílo podle něj splňuje svůj účel a jsou s ním nadmíru spokojení.

„Nejenže přitahuje pozornost, ale také podtrhuje charakter našeho areálu. Umělecké dílo vítá návštěvníky hned při vstupu do areálu Dog in Dock. Věříme, že areál Dog in Dock a okolí přístavu Baťova kanálu je nyní místem, které dýchá geniem loci a přiláká tím do Veselí více návštěvníků,“ uzavřel jednatel Vinařství Veselí nad Moravou, které je součástí investiční skupiny Trigema.

Ta s Davidem Černým spolupracuje už osm let. Umělec své obrovské sochy zakomponoval i do bytového domu Trigemy v pražském Karlíně.

K petici vztahující se k psímu sousoší se veselská radnice podle své mluvčí Olgy Svoják nevyjadřuje. „Jde o soukromé dílo na soukromém pozemku,“ uvedla mluvčí na dotaz redakce Deníku.