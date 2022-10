Nešlo ještě o nápravnou akci městských Technických služeb, o které v úterý mluvil s novináři starosta Litoměřic Radek Löwy.

V Litoměřicích někdo poškodil sochu rudoarmějce, podstavec má podobu pračky

Fotku z Litoměřic s pračkou na rudoarmějci viděli čtenáři hned několika zpravodajských webů. Technické služby se chystají očistit sochu později, až na to budou mít kapacitu. A daleko citlivěji. Chtějí ji opískovat na kámen. A to i od rudých cákanců, které jsou přímo na soše již déle. „Máme na to vyškolené lidi,“ ujistil ředitel Ivo Elman s tím, že podobně sundavají z fasád graffiti.