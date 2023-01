Sem tam se válí drobné smetí, ale když na něj zametači ve žlutých reflexních vestách narazí, dají ho do plastového pytle a připraví k odvozu na skládku. „Je to v pohodě, i když po silvestru byl nepořádek,“ shodují se čtyři muži, kteří pod hlavičkou spolku Aver Roma uklízejí u silniční otočky mezi domy. Je ticho. Mládež šla do školy a maminky s kočárky míří k doktorce do poradny.