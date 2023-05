Ze sociologických výzkumů dlouhodobě vyplývá, že Východočeši bývají spokojení. Je to pravda? Ve východních Čechách je dlouhodobě vyšší spokojenost, vyšší důvěra v instituce. Jde pravděpodobně o historickou věc, je tu velká tradice optimismu a pozitivních hodnot. Není také náhoda, že odtud pochází tolik slavných českých spisovatelů. Samozřejmě nemluvím o aktuálních náladách a postojích, protože ty se mění v reakci na aktuální události. Takže když by třeba ve východních Čechách zkrachoval nějaký velký zaměstnavatel a stovky lidí přišly o práci, tak mohou být zrovna pořádně naštvaní. Ale to je něco jiného.

Co je pro východočeské kořeny typické?

Bývalo zde více protestantů než v jiných lokalitách. Najdeme tu tedy stále dozvuky hodnot a představ spojených s klasickým protestantismem. Ten kladl důraz na zodpovědnost a pracovitost. V protestantských církvích se kazatelé volili, takže tu byla i silná demokratická tradice. Jde o region, kde nedošlo k žádným dramatickým sociálním zvratům jako třeba vysídlení a dosídlení. Typická je také nižší rozvodovost, větší podíl lidí žijících v manželství. To vše napomáhá spořádanosti, zakotvenosti, lidé tu žijí po generace.

Kříž Československé církve husitské, která má v Červeném Kostelci nadprůměrný počet věřících oproti zbytku republiky.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Může to být i jeden z důvodů, proč se odtud lidé tolik nestěhují?

Ano, nejsou to lidé, kteří by odněkud přišli a hledali zase jiné místo. S danou lokalitou jsou spojeni dlouhodobě. Silné rodinné sítě s větší pravděpodobností pomohou blízkým, kteří se dostanou do problémů. Takže tu je i menší počet exekucí. Samozřejmě nejde o ráj na zemi, také tu najdeme problémy jako jinde, ale v menší míře. Ve východních Čechách se také podařilo zachránit spoustu podniků, co jinde zkrachovaly.

Nicméně i ve východních Čechách přibývá ateistů a ubývá věřících…

To sice ano, ale křesťanské hodnoty se tu předávají dál, i v nepraktikujících rodinách. Hodnoty se tu dědí a lidé si je už mnohdy s náboženstvím nespojují.