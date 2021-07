Konkrétní situaci popsal ředitel záchranné stanice v Pavlově Zbyšek Karafiát. „ Jeden z rodičů čtyř čápat uhynul při bouřce a místní vypozorovali, že druhý se na hnízdo nevrací a že čápata hladoví. Sledování čapích hnízd je dnes velmi populární, okamžité emoce a laický přístup však mohou vést k nepříjemným důsledkům,“ upozornil Karafiát.

Ve stanici od pondělí 12. července přijímali ochránci přírody telefonáty, že jsou čápata na hnízdě sama, nikdo je nekrmí a lidé se obávají, že uhynou hlady. Jenže mláďata už byla podle Karafiáta velká, trénovala létání metr nad komínem a do vylétnutí z hnízda jim na začátku týdne chybělo jen několik dní. „Pokud bychom zasáhli a zajistili spolu s hasiči plošinu, s největší pravděpodobností by se čápata lekla a ve stresu vyskočila z hnízda, a protože ještě neuměla pořádně létat, zabila by se pádem z dvacetimetrového komína,“ upřesnil Zbyšek Karafiát.

Šťastný návrat

Pro profesionály ze stanice tak šlo podle Karafiáta o vážné rozhodnutí, které v jednom i ve druhém případě mohlo skončit úhynem mláďat. „Přestože místní obyvatelé,v dobré víře, situaci sledovali, a tvrdili, že do hnízda se ani druhý z rodičů s krmením nevrací, bylo třeba situaci prověřit. Hrálo se o čas,“ zdůraznil Karafiát. Pokud by čápata vyhladověla moc, mohla by uhynout. „Od pondělí jsme průběžně hnízdo sledovali a doslova za pět minut 12 – ve středu 14. července pozdě odpoledne jsme s kolegy zaznamenali přílet dospělého čápa s krmením,“ oddechl si Zbyšek Karafiát s tím, že nakonec nebylo nutné zasáhnout a riskovat, že čápata ve stresu z hnízda vyskočí. Jak ředitel záchranné stanice zdůraznil, emoce nejsou dobrý rádce.

Velmi často se pracovníci záchranné stanice setkávají s tím, že lidé v dobrém úmyslu řeší situaci pod vlivem citů, které nakonec mohou ve výsledku uškodit. „Nedávno jsme řešili případ, kdy volala paní, že neúmyslně poškodila hnízdo střízlíků. Velmi se obávala, že hnízdo zničila a už chtěla mláďata sebrat a přivést k nám na stanici. Přitom jsme si vysvětlili, že stačí rozebrané roští vrátit k hnízdu zpět a vypozorovat, zda se rodiče k mláďatům vrátí, což se také stalo. Je potřeba podobné situace promyslet, řešit je s chladnou hlavou, a pokud si nejste jistí, kontaktovat nás o radu,“ vzkázal nadšeným ochráncům přírody Zbyšek Karafiát s tím, že podobných případů se nejen na Vysočině odehrává denně hned několik.

Aktuality z Pavlova

V současné době probíhá v Pavlově sezóna mláďat. Denně pracovníci najezdí stovky kilometrů, kdy přeberou mnohdy i více než desítku živočichů a mláďat. O další desítky zvířat se ve stanici starají a průběžně, po jejich vykrmení a potřebném růstu, je vrací zpět do volné přírody.

Za poslední tři týdny v Pavlově přijali přibližně 150 zvířat, za letošek bezmála 650 živočichů. Aktuálně by stanice bez pomoci dobrovolníků, studentů a ochoty nálezců podobné počty zvládala jen velmi těžko.

Zdroj: Záchranná stanice Pavlov