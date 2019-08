Černé BMW pětkové řady u vstupu do ubytovny v Hulvácké ulici v Zábřehu dává obyvatelům vedlejších paneláků i vilek chvilkovou jistotu klidu. Provozovatel je „doma“ a klienti se drží zkrátka.

„Jinak tu jsou kravály na denním i nočním pořádku,“ líčí bez výjimky sousedé objektu SOIVA (zařízení společnosti Bydlení Ideal Ostrava). Poslední velký incident, vyvolaný údajně feťáky, se odehrává na počátku týdne. Potyčku davu nepřizpůsobivých krotí nejprve policisté a potom hlas majitele ubytovny: „Všichni dovnitř!“

Seriál Deníku: Ostudy Ostravy

Lidé z okolí dávají redakci k dispozici i videa takových – pro ně už bohužel běžných – událostí. Stejně jako je poskytují radnici Jihu a policistům či strážníkům. „Dokonce se mě už pánové v uniformách vážně ptali: Jste rasistka?“ komentuje své zkušenosti nájemnice z paneláku vytáčející tísňové linky kvůli problémové ubytovně často.

Další zažívá přepadení, řetízky tím pádem nemá a prstýnky raději odkládá doma. Jiná popisuje, že brává vnouče po obědě ven (dále od Hulvácké ulice), aby nespalo ve vedru při zavřeném okně nebo v opačném případě nebylo rušeno vulgárním řevem. Z popelnic si dělají nepřizpůsobiví něco jako bazar a vyhrabané smetí neuklízí.

„Jestli si někdo myslel, že zavedení bezdoplatkové zóny tady něco vyřeší, tak to je na omylu,“ tvrdí místopředseda zdejšího bytového družstva Petr Drastich. Noví klienti z ubytovny mají sice od června utrum s dávkami, avšak migrovat nepřestávají a situace se údajně nemění. „Nové tváře i kočárky a stejné chování,“ podotýkají místní.

Petice mířila do parlamentu

Zoufalství sousedů areálu SOIVA – kde může být mezi 300 až 500 sociálně slabých obyvatel – odráží skutečnost, že sepsali petici až do parlamentu. „Sice neprošla, ale vládní hnutí iniciovalo v zásadě stejné změny, jaké jsme navrhovali my. Tedy úpravu výplat dávek i jejich přerozdělování. Už se tím vláda zabývá,“ upřesňuje Drastich.

Radomír Mandok coby zástupce provozovatele ubytovny vzkazuje, že s klienty „neustále pracují“ a dokonce si je vybírají, aby předešli potížím. „Nebereme každého, ale pak tu dorazí sociálka a oroduje, abychom jim vyšli vstříc,“ konstatuje s tím, že bezdoplatková zóna areálu SOIVA komplikuje život. „A bere kus spolupráce,“ podotýká.

Ideální je to podle sousedů v době, kdy je přítomen její vlastník, z něhož mají ubytovaní respekt! Kdoví, ne-li větší, než ze strážníků nekonečně patrolujících venku. Městská policie má také v objektu SOIVA kontaktní místo… avšak podle dostupných zpráv tam nikdy nikdo ze slušných lidí nevkročil. Musel by dovnitř a tam je to „síla“.