Dvě mrtvé krajty královské a jednu krajtu mřížkovanou, považovanou za nejdelšího hada na světě, zabalené v igelitových taškách a pytlích. Takové hrůzné překvapení číhalo ve středu 6. března ráno na Trutnovsku u silnice I/37 mezi Kocbeřemi a Výšinkou u odbočky na Kohoutov na Zdeňka Ř. z Hajnice, který hady objevil. Jedná se o hlavní silniční tah mezi Trutnovem a Hradcem Králové.

Igelitové tašky nalezené u lesa u Kocbeří ukrývaly šokující obsah: tři mrtvé krajty | Foto: Zdeněk Ř.

„Hadi se tam váleli dva metry od hlavní silnice, pohození u stromu,“ líčil Zdeněk Ř. Deníku. Tašky s třemi mrtvými krajtami našel ve středu kolem sedmé hodiny, když vezl kamion se dřevem. Hrůzný nález nahlásil Policii ČR. Informaci o nálezu mrtvých hadů potvrdila také Okresní veterinární správa v Trutnově.

„Byl to obrovský šok. Hady nesnáším. Mám z nich fobii. Málem jsem umřel, když jsem viděl, co je v taškách,“ popisoval.

„Bylo mi z toho špatně. Běhá mi mráz po zádech, jen když jsou hadi v televizi, natož když jsem je viděl takhle zblízka. Málem jsem do nich šlápnul. I když hady nesnáším, přijde mi to dost kruté, aby je takhle někdo odhodil u silnice. Je to prasárna,“ dodal nálezce.

Policisté přizvali na místo nálezu odborníka ze Safari Parku Dvůr Králové. „Odborník identifikoval, o jaký druh hadů se jedná. Zjistil, že nalezená mrtvá zvířata byla v dobrém výživovém stavu,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Příčina úhynu? Nejasná

„Případ jsme zaevidovali jako přestupkové jednání, nejedná se o chráněné druhy. Budeme čekat na výsledky pitvy, která bude provedena. Určí příčinu úhynu, protože ta není v současné době jasná,“ dodala Pižlová. Kadávery hadů jsou momentálně uloženy v mrazícím boxu.