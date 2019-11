Potvrdil to vedoucí výroby provozu litoměřické správy a údržby silnic Vlastimil Filous. „Na letošní zimu máme k dispozici 4200 tun soli. Dále používáme také písek a kamennou drť,“ uvedl Filous.

V případě sněhové nadílky vyjíždějí vozy silničářů nejprve na silnice 1. tříd. „Litoměřická správa silnic jich v okrese udržuje celkem 65 kilometrů,“ připomněl Vlastimil Filous. Celková délka udržovaných silnic v okrese je 850 kilometrů, z toho se 664 udržuje solankou. Ostatní pak drtí a pískem. „Jsou to například oblasti patřící do chráněné krajinné oblasti. I tam ale máme na některých místech výjimky, kde smíme solit,“ poznamenal Filous.

A na jakých úsecích by si řidiči měli v zimě dát větší pozor? Podle Filouse je takových míst v okrese hned několik. „Je to například silnice z Lovosic do Ústí podél Labe. Ta v zimě často namrzá. Dále také silnice I/8 na průtahu Bílinkou či na hranici okresu u Paškapole, a rovněž všechny mosty,“ upozornil šéf výroby silničářů s tím, že obezřetní by řidiči měli být i na silnici vedoucí z Litoměřic do České Lípy, konkrétně na úsecích mezi Trnovany a Ploskovicemi a u Lukova, kde je táhlé stoupání. Na tom se s nimi shodují i dopravní policisté.

„Mezi zrádné úseky patří v zimních měsících oblasti s vyšší nadmořskou výškou, například Úštěcko a Velemínsko,“ uvedla mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová a dodala, že nebezpečné mohou být i silnice vedoucí lesem. Podle dopravních policistů jsou základem zimní pneumatiky a očištěné vozidlo od sněhu a ledu.

Se sněhem a ledem pryč

To ostatně řidičům nově ukládá i zákon. Před vyjetím na silnici musí šofér z auta odstranit sníh a led ze všech skel i střechy. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta.

Zaměstnanci správy a údržby silnic během zimy pracují nepřetržitě na dvě směny. „Do terénu v okrese vyjíždí dohromady 15 sypačů na 15 vytyčených okruhů, další čtyři máme jako rezervní,“ řekl Vlastimil Filous. Při zjišťování stavu vozovky a rozhodnutí kam vyjet pomáhají silničářům také takzvané hlásky. Ty fungují podobně jako meteostanice. Na Litoměřicku jsou umístěné na silnicích 1. tříd, v Lukově, u Podsedic a nově je jedna také v Lovosicích. Informace o aktuálním stavu silnice z nich mohou sledovat i řidiči, třeba prostřednictvím webu dopravniinfo.cz.