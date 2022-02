Neštěmická starostka Yveta Tomková doufá, že nový majitel budovu i zahradu zrekonstruuje a bude tu bydlet. „Je to jinak nádherný dům. Snad se tu konečně zklidní situace. Ve spolupráci s insolvenčním správcem a policií jsme odsud vyváděli bezdomovce, zabezpečovali to, uklízeli okolí. Je tedy pravda, že správce nám náklady proplatil,“ vylíčila.

Noví majitelé, manželé Laubrovi, netušili, že vila má tak hlubokou historii. „Fascinovalo nás, že je tak nádherná, i když zničená. Jakmile jsme zjistili, že její historie má tak hluboký význam, hlubší než cokoliv, co bychom v ní mohli dělat my, rozhodli jsme se, že bychom chtěli, aby v ní vzniklo Centrum pro vzácné choroby. Jestli to vyjde, to nevíme, ale přejeme si to," řekla Lenka Laubrová Žirovnická s tím, že první záchranné práce už začaly.

Vilu postavila v roce 1906 firma Ernesta Solvaye, sloužila jako ředitelský dům, za éry komunismu zde bývala mateřská škola. Poté ji koupila ruská rocková hvězda Nikolaj Aruťunov. Hrál v několika různých kapelách, nejvíce se ale proslavil jako frontman bluesové skupiny Liga Bljuza. Muzikant ve vile nechal provést kompletní rekonstrukci, ale měl v Moskvě tolik práce, že zde byl za šest let vlastnictví jen zřídka a nakonec vilu zase prodal. Kolik za ni utržil, není jasné, ale realitní kancelář ji v roce 2012 nabízela za dvacet milionů korun. Není divu, obsahovala krytý bazén, sklípek, nahrávací studio, biliárový pokoj, knihovnu, bar a dalších 46 různých místností.

Po ruské rockové star ji vlastnili Grigory a Olesya Strelnikovi. Na domě poté visela minimálně od roku 2017 exekuce. Do loňského listopadu se ji správci několikrát pokoušeli prodat formou elektronické dražby, uspěli až v posledních měsících. Nabídka kromě vily obsahovala garáž a pozemky o celkové výměře přes 9,2 tisíce metrů čtverečních. Vyvolávací cena nedosahovala ani čtvrtiny někdejší nabídky. Činila především kvůli rozsáhlé devastaci a zanedbanosti pouhých 3,1 milionu korun.

Ústečanům současný stav domu není dvakrát po chuti. Například Ivana Doležálková na sociální síti v diskusi velmi lituje jeho stavu. „Moje milovaná školka, mamka pracovala v kuchyni a mám moc krásné vzpomínky. Je to moc smutný pohled,“ povzdychla si a ostatní jí dali zapravdu.

Za záchranu stavby se přimlouvá i ústecký architekt a památkář Matěj Páral. „Podle mého osobního názoru by bylo dobře, kdyby se noví majitelé pokusili vilu postavenou v romantické historizující první vlně heimat stylu zachránit. Pro Neštěmice má určitě ve spojení s Tonasem a Ernestem Solvayem nezanedbatelný význam,“ uvedl.

Stav této památky zdokumentovala Jaroslava Jurutková, která provozuje facebookovou stránku Urbex – Lost in Time, kde představuje snímky domů, domů a interiérů, které jakoby ustrnuly v časech minulých. „Poprvé jsem Solvayovu vilu navštívila v roce 2017. Podruhé to bylo o rok později a už tam byli nastěhovaní místní bezdomovci. Tehdy začala zkáza. Nezvaní hosté dům naplnili odpadky, vytrhali kabely a začali i rozebírat střechu, takže dovnitř začalo zatékat. Novým majitelům držím palce s rekonstrukcí,“ dodala.

Solvay a Ústí

V roce 1905 si firma belgického vynálezce technologie výroby sody SOLVAY vybrala Neštěmice u Ústí nad Labem pro založení továrny na výrobu sody, pro jejich výhodnou polohu mezi vodním tokem Labe a železniční tratí z Prahy do Drážďan. Levnou vodní cestou byly dováženy suroviny, především sůl kamenná. V roce 1907 opustily první tuny sody závod a na celých dalších 86 let se „SOLVAYKA“ později TOvárna NA SOdu stala monopolním výrobcem kalcinované sody pro české země i pozdější Československo. Soda byla dodávána především sklářskému průmyslu. V roce 1991 byla výroba sody ukončena a vedle ekologických důvodů vedl stav výrobních objektů a technologického zařízení vedení společnosti k rozhodnutí zastavit výrobu sody a zpracovat projekt odstranění staré ekologické zátěže závodu.

