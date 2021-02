Dva mladíci stojí před soudem kvůli loupežnému přepadení. Na ženu měli útočit zfetovaní, předtím prohráli tisíce v automatech.

Patrik S. v úterý 9. února u ústeckého krajského soudu | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Měla to prý být drobná „čórka“ železa. Nevynesla nic, zato skončila brutálním napadením seniorky. Dva kamarádi z Roudnice nad Labem podle obžaloby dorazili 19. června 2019 autem do Straškova-Vodochod, kolem půl třetí ráno se vloupali na zahradu jednoho z řadových domků, vnikli do něj a napadli tam osamělou 74letou ženu. Baseballovou pálkou, polenem i koštětem jí opakovaně bušili velkou silou do celého těla včetně hlavy a volali „peníze, peníze“. Když se vzpamatovala z bezvědomí, musela si sama zavolat o pomoc.