Podle státního zástupce podvedl provozovatele hipodromu v Bravanticích. Pod příslibem zajištění zahraničních investic do dobudování klusáckého areálu z něj údajně vylákal téměř pět milionů korun. Cizinec u středečního hlavního líčení využil svého práva a odmítl vypovídat. Ve svém dřívějším vyjádření ale vinu kategoricky odmítl.

„Je to fikce. Necítím žádnou vinu. Je to z jeho strany všechno vymyšlené, aby mě poškodil,“ uvedl na adresu provozovatele hipodromu.

Armén je obžalován z podvodu. „Veden snahou získat neoprávněný finanční prospěch, pod příslibem zprostředkování investice a získání zahraničního investora do areálu hipodromu v Bravanticích, podvodně vylákal finanční hotovost,“ uvedl státní zástupce.

INVESTICE

Majitel hipodromu během včerejšího jednání soudu popsal, jak se s cizincem seznámil prostřednictvím svého dobrého známého. „Řekl, že je to jeho partner a společník a že spolu podnikají téměř dvacet let. Prvotně jsem byl obezřetný. Pan obžalovaný se snažil získat mou důvěru. Přešlo to skoro v nadstandardní vztahy, a to nejen obchodní,“ líčil majitel hipodromu.

„Řekl, že sežene zahraniční investory na můj projekt hipodromu. Sliboval, že zajistí investora, který poskytne částku kolem šedesáti milionů eur na dostavbu hipodromu. Mělo jít o hotel, kasino, tribuny a aquapark. Umožnil jsem mu, aby se stal součástí byznysu. Stal se obchodním manažerem v mé obchodní společnosti,“ popsal dále podnikatel.

SLIBY

Jak podnikatel dodal, postupně Arménovi vyplatil větší hotovost v eurech i korunách. Šlo bezmála o pět milionů korun.

„Dával jsem mu to oproti podepsanému příjmovému dokladu,“ řekl majitel hipodromu, který podle svých slov později začal Arména podezírat, že ho chce pouze připravit o peníze.

„Chtěl jsem vyvolat schůzku s přímými investory. Z jeho strany tam byla spousta pohádek. Že přijedou, pak nepřijedou, že jsou v Karlových Varech, nebo že museli odjet do Paříže. Byla to spousta povídaček,“ řekl podnikatel, který přes své kontakty v zahraničí zjistil, že údajný velký investor z Moskvy žádné investice do hipodromu nechystá.

„Věděl jsem, že už je to ztraceno. Právník mi doporučil podat trestní oznámení,“ dodal podnikatel, podle kterého je nyní hipodrom v provozu. „Hipodrom funguje, je postavený včetně nutného zázemí. Pokračujeme dále v projektech,“ uzavřel majitel.

Jak dlouho hlavní líčení potrvá, není jasné. Soud zřejmě předvolá řadu svědků. Cizinci v případě uznání viny hrozí dva roky až osm let vězení.