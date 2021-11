Celé roky si liboval ve sbírání a sledování dětské pornografie, ale navíc kazil i školačku, která s ním žila ve společné domácnosti a brala ho jako nevlastního otce. Zkusil ji přimět k výrobě pornografie, když od ní požadoval nahé fotografie s odhalenými prsy, pohlavními orgány, s naznačenými sexuálními praktikami.

Osahával nevlastní dceru

Později za ní opakovaně chodil do koupelny, kde ji, když nebyla její matka doma, hladil prsa a vagínu. Ke svým hanebným aktivitám také využil facebook přítelkyně, i ten se svou falešnou identitou.

Není tak divu, že obžalovanému postaršímu muži z Českolipska, který kriminál ještě nepoznal, bylo před senátem Okresního soudu v České Lípě nesmírně úzko. Přestože jeho obžaloba stála na porušení dokonce šesti paragrafů a hrozil mu trest vězení do dvou do deseti let, ze soudní síně nakonec odcházel jen s podmínkou. Soud přijal jeho prohlášení viny a odsoudil ho k úhrnnému trestu dvou let a šesti měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na čtyři roky.

„Přitěžující bylo, že trestnou činnost páchal po dobu zhruba deseti let, ale ke všem skutkům se doznal, jednání vůči nezletilé bylo méně intenzivní. Trestní rejstřík má čistý, nemá ani přestupky. Projevil sebereflexi a uvědomuje si, jak ho ovlivňovala závislost na alkoholu, proto lze trest ještě považovat za výchovný,“ konstatovala předsedkyně senátu Alena Procházková.

Před soudem se obžalovaný kál, všechny trestné činy, z nichž byl obžalován, přiznal v celém rozsahu.

„Je mi to strašně líto, neumím si své počínání vysvětlit, provázel mě alkohol. Už alkohol nepiju, přestal jsem předloni, řekl jsem si dost,“ reagoval pohnutým hlasem obžalovaný muž. Poznamenal, že již stabilizoval svůj dříve narušený osobní život. Krátce před termínem svého soudního přelíčení uzavřel i sňatek a jeho novomanželka se o něj evidentně bála v lavici jednací síně.

O sexuální úchylku prý nejde

Svou váhu na rozhodování soudu měl fakt, že znalci z psychiatrie i sexuologie vyloučili, že by se v jeho případě jednalo o sexuální úchylku, ani že by trpěl duševními poruchami, které by vyžadovaly ochranné léčení. „Jeho psychika je dostatečně stabilní,“ napsali soudní znalci, kteří u něj také neobjevili znaky zvýšené agresivity či sklon k fabulacím. Také mu pomohlo dobrozdání od jeho zaměstnavatele i to, že tam v dělnické pozici řádně pracuje více než 20 let. „Je svědomitý, někdy až puntičkářský. Po dobu pracovního poměru s ním nebylo řešeno žádné porušení pracovních povinností zaměstnance,“ sdělil soudu personalista firmy, v níž obžalovaný působí.

„Pornografické soubory mladých dívek při sexu a s obnaženými pohlavními orgány, v sexuálně dráždivých pozicích, detaily pohlavních orgánů a další získával a stahoval z internetu, ukládal je na USB a HDD disky, na DVD,“ řekla státní zástupkyně Marie Jandáčová. Celkem se jednalo o 2292 souborů s dětskou pornografií.

Konkrétně proto muže obžalovala z přečinů Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Zneužití dítěte k výrobě pornografie, Ohrožování výchovy dítěte, Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, Porušování tajemství dopravovaných zpráv, ale i ze zločinu Pohlavní zneužití. Pokud by se obžalovaný nepřiznal, byla připravena žádat soud o nepodmíněný, dvou a půlletý trest. „Všechny skutečnosti považuji za nesporné. Skutky se staly a spáchal je obžalovaný,“ upozornila státní zástupkyně.

Podle obhájce Oldřicha Filipa se jeho klient od okamžiku, kdy byl poprvé konfrontován s vyšetřováním, postavil k trestnímu řízení čelem: „Tu obhajobu jsem s ním prožíval. Ne u každého je znát taková sebereflexe. Dokázal si vyhodnotit, že se stalo něco nesprávného,“ řekl obhájce s tím, že motiv a pohnutka souvisela s obdobím života, kdy se obžalovanému vymklo užívání alkoholu a tehdy vyhrocené a nestabilní vztahy. „Trestní řízení splnilo svůj společenský účel už jen tím, že bylo. Obžalovaný byl schopen zbavit se démonu, který ho přivedl před trestní soud,“ uvedl advokát Filip v závěrečném návrhu. „Dva nejrenomovanější znalci dospěli k závěru, že netrpí žádnou deviací,“ vyzdvihl.