Současná koalice proto teď bude muset všechno vrátit do původního stavu, a to s platností od 1. března 2023. Omezení provozu v centru schválila bývalá rada města před rokem, v lednu 2022.

„Bohužel celé to dopravní řešení v centru je pro řidiče nesrozumitelné a zmatečné. Soud rozhodl tak, že do 28. února nejpozději musíme vše vrátit do původního stavu. To znamená, že všechna ta opatření, která byla zavedená, se zruší," řekl 1. náměstek primátorky Petr Maroš.

Opatření se nelíbilo především místním podnikatelům, kteří se obávali, že přijdou o klientelu, ani řidičům, kteří si tudy v dopravní špičce mohli zkrátit cestu. Veřejného projednávání se tehdy ale nikdo z radních nezúčastnil. „Dopravou v centru města se bude nové vedení zabývat systematicky, a to zejména v návaznosti na plánované velké dopravní stavby," dodává náměstek.