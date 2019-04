Krajský soud v Plzni v úterý rozhodl o zrušení opatření, které znemožňovalo tranzitním kamionům vjezd do obcí na krajskou silnici Praha – Plzeň. „Opatření spatřuje soud jako nezákonné,“ řekl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Alexander Krysl.

Obce musí odstranit současné dopravní značení a společnost PROTEGA, která záležitost dala k soudu, má nárok na náhradu řízení ve výši 17 342 korun. Proti rozhodnutí soudu lze podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.

PRVNÍ ZÁKAZ SVÉHO DRUHU

Zákazové značky pro náklaďáky nad 12 tun vyrostly na silnici II/605 mezi Rokycany a Cerhovicemi loni v létě. Jejich cílem bylo zabránit tranzitním kamionům objíždět dálnici, kde se platí mýto, přes obce. Tamní obyvatelé žijící u silnice sužoval hluk, zvýšená prašnost, problém byl i v omezení plynulosti provozu a zvýšeném nebezpečí pro chodce. Podle studie, kterou u soudu zmínil starosta Kařezu Václav Krofta, projede obcí denně o 450 kamionů méně, obce mají v zádech také podepsané petice. Šlo o první podobný zákaz tranzitní dopravy v Plzeňském kraji.

ZÁSAH DO SVOBODY

Zákaz se ovšem nelíbil majitelům benzinové pumpy a parkoviště v Kařezu. Právní zástupce společnosti PROTEGO (která dala věc k soudu) Martin Plch zdůraznil, že je zákazem výrazně omezena podnikatelská činnost. Zástupci obcí se ovšem své snahy nevzdávají.

„Za obec Kařez jen řeknu, že my chceme zachovat opatření – dopravní značení a uděláme pro to všechno. Budeme zjišťovat více důkazů, který předložíme odboru dopravy Městského úřadu Rokycany,“ řekl Deníku starosta obce Kařez Václav Krofta. „Potvrdím to, co říkal kolega z Kařezu. Budeme bojovat dál,“ přikývl starosta Mýta František Končel.

Zástupce vedoucího odboru dopravy MěÚ Rokycany Jaroslav Anton před soudní síní Deníku sdělil, že se nebude vyjadřovat.