Jan Vrba hovoří o Štěpničkově ulici v Ostravě-Michálkovicích jako o klidné lokalitě pro bydlení. Nebýt sousedky z tamního dvojdomku a naschválů, kterých se mu od ní má dostávat.

Vše vyvrcholilo na konci září minulého roku. Anna Šašková dala vykopat sousedovu kanalizační přípojku, která jí prochází kolem části domu, již sama obývá, a nechala ji navrtat a zafoukat montážní pěnou. Svár trvá dodnes.

Odpadní a dešťová voda se vracela zpátky

„Zjistil jsem to, když jsem se mi odpadní a dešťová voda začala vracet zpátky a vytopila mi sklep. Už mě to stálo sedmnáct tisíc korun, spoustu času, nervů a nikdo s tím nic nedělá,“ štve pana Vrbu, podle něhož jde o dlouhodobou mstu vůči jeho osobě.

Za účelem přesného zjištění problémů si objednal techniky z Ostravských vodáren a kanalizací, kteří pořídili kamerový záznam této soukromé přípojky u domu.

„Přijelo hotové komando – policajti, vodárny, starosta. A ano, zaslepila jsem to, nic netajím,“ přiznává sousedka Anna Šašková.

„Od února jsem jej žádala, aby s tím něco dělal. Dlouhodobě je tu problém s vlhkostí a prosakováním vody do sklepa. Za těch dvanáct let, co tu bydlím, to prosakuje pořád, kanalizace je po životnosti,“ zdůvodňuje své jednání sousedka, která o sousedovi hovoří jako o vážně nemocném, nenormálním a poškozeném člověku.

Starosta: není to normální

Podle všeho je to ale právě ona, kdo se chová přinejmenším podivně. „Paní Šašková je specifický, zvláštní člověk. Můj soukromý názor je ten, že nepovažuji za normální, když někdo sousedovi ucpe odpadní trubku,“ vnesl do sporu trochu nadhledu starosta Michálkovic Martin Juroška.

Čištění kanalizace a monitoring potrubí loni na podzim v místě dozoroval technik provozu kanalizační sítě OVaK Aleš Mališ.

„Technický stav kanalizační přípojky je v tomto případě odpovídající jejímu stáří. Jde snad o sto let staré betonové potrubí, které je sice funkční, ale podle kamerových prohlídek je velmi pravděpodobně i netěsné. Přípojka není rozpadlá, ale může být zdrojem drobných problémů,“ okomentoval Deníku pořízený záznam. Dodal však, že aby z něj někomu zatékalo do sklepa, musela by být také porušena hydroizolace domu. „Ze zkušeností si troufám říct, že v takovém stavu je osmdesát procent kanalizačních přípojek, které nejsou ve veřejném prostranství a údržbu i opravu provádí vlastník,“ přiblížil Deníku Mališ.

Jana Vrbu, jehož jen dvě návštěvy z OVaK vyšly na více než deset tisíc korun, štve skutečnost, že ač všichni o jednání sousedky hovoří jako o „nenormálním“, nikdo s tím nic nedělá. „Stavební úřad, policie, všichni od toho dávají ruce pryč.“

Stavební úřad: spravte to!

Starosta Juroška to uvádí na pravou míru. „Náš stavební úřad jim všem coby spoluvlastníkům sdělil, že je nutno uvést přípojku do původního stavu. Je ale jasné, že zůstanou nečinní a problém bude přetrvávat,“ je přesvědčen Juroška, který jako jediné řešení vidí občanskoprávní soud.

„Nemyslel jsem si, že to bude muset zajít tak daleko, ale všichni oslovení k tomu dospěli. Pan Vrba vše nahlásil na policii, která věc předala našemu úřadu jako podezření z přestupku. Domnívali jsme se, že byl spáchán trestný čin, a kvůli výši škod jsme věc předali státnímu zástupci. Podle něj k trestnému činu nedošlo a sdělil, že je nutné řešit to občanskoprávním řízením u soudu,“ popsal pro Deník Juroška, jehož úřadu to doporučila také advokátka a nadřízené správní orgány v oblasti přestupkového i stavebního práva.

„Jsem přesvědčen, že případné řízení pan Vrba vyhraje.“

Koupě domu

Kámen úrazu budoucího sváru však nastal už před několika lety, kdy sousedé dům, v němž bydleli, i s pozemky odkoupili od společnosti Residomo (dnes Heimstaden). „Toto je exemplární příklad špatné koupi nemovitosti. Dům je všech, mají takzvané ideální části nemovitosti, kdy není ani možné říct, čí bude která část, aniž by se na tom sami dohodli,“ objasňuje starosta.

„Opravdu by mne nenapadlo, co budoucnost přinese,“ kroutí hlavou nad činem „montážní pěna“ Jan Vrba.

Sousedé se shodují alespoň v jednom – bude se třeba domluvit na rozdělení domu. Situaci kolem ucpané přípojky ale nejspíše skutečně rozsekne až soud. A do té doby musí Jan Vrba odpadní vodu přečerpávat.