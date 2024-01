O letitém sporu s jejím sousedem Deník informovala Hana Kadlecová už loni a nyní nově poté, co její muž, majitel domu Vladimír Prušovic, skončil po mrtvici na ARU a nyní leží na lůžku pro dlouhodobě nemocné. Zdravotní problémy jsou podle paní Kadlecové právě důsledkem závažných sporů se sousedem.

Soused podle jejího popisu napadá instalaci nového okapu s tím, že částečně přesahuje na jeho pozemek. Kvůli námitkám souseda nemůže rodina Hany Kadlecové dokončit ani nová okna v podkroví. I když totiž míří jen do její zahrady, soused se obává, že ho budou sledovat na jeho pozemku.

Sousedské vztahy na vesnicích se horší. Projevy venkova řeší už i ombudsman

Soused napadá také to, že na něj Hana Kadlecová se synem Jiřím Mašínem dohlížejí kamerami. Rodina je má ale prý jen kvůli bezpečnosti. Naopak oni jemu vytýkají strom, který ohrožuje střechu jejich domu, a společnou vlhkou zeď. Naprojektovaná oprava domu se podobnými nedohodami protahuje a prodražuje.

Podle Hany Kadlecové je za námitkami a invektivami souseda zájem na pozemku Vladimíra Prušovice. „Chtěli by naši zahradu a dům,“ tvrdí. „Nás už to zničilo, my už nevíme, kudy kam,“ dodává žena s tím, že přestože je její manžel aktuálně pořád na přístrojích, plánuje si ho vzít domů, protože si slíbili, že dožijí spolu.

Deník souseda, který je vrstevníkem 72letého pana Prušovice a paradoxně spolu chodili do školy, oslovil s žádostí o reakce na výhrady sousedky. Soused reportérovi vysvětlil svůj pohled na věc a souhlasil s uvedením svých argumentů. Po poradě s právníkem však souhlas stáhnul, proto ani neuvádíme jeho jméno.

Soused sprostě nadává, dělá vám naschvály? Právník radí, čím vším se lze bránit

Vedení obce na Lovosicku, která má přibližně 1 500 lidí, o tomto sousedském sporu v jeho rajónu ví, ale nechtělo se k němu příliš vyjadřovat. Čížkovická starostka Andrea Skružná Litoměřickému deníku vysvětlila, že podobné spory za obec řeší přestupková komise městského úřadu v nedalekých Lovosicích.

Podle místostarosty Stanislava Suchého spor není jednostranný. Podobných dohadů je v obci sice více, ale ten mezi Hanou Kadlecovou s rodinou a jejich sousedem nabyl za několik let největších rozměrů. Dělají si naschvály a někteří místní mají dokonce obavu, aby si vzájemně něco vážnějšího neudělali.