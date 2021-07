Vyběhnout s téměř dvacetikilovou hadicí třípatrovou věž, vytáhnout nahoru závaží, za pomoci čtyřkilové palice údery posunout železnou překážku, slalom, roztažení zavodněné hadice, sestřelení terče vodním proudem a záchrana figuríny, to vše v plné výstroji včetně masky a dýchacího přístroje na zádech. Takové překážky musel zdolat na Mistrovství Evropy ve FireFitu Jan Pipiš z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, aby mohl bojovat o titul. Vysněné mety se mu nakonec podařilo dosáhnout.

Čtyřiadvacetiletý český „ohnivý lev“ reprezentoval více než obstojně hasičský sbor na mistrovství Evropy v hasičském silovém sportu, které proběhlo minulý týden v německém Hannoveru. | Foto: se souhlasem Jana Pipiše.

Čtyřiadvacetiletý český „ohnivý lev“ reprezentoval svou domovinu na mistrovství Evropy v hasičském silovém sportu, které proběhlo minulý týden v německém Hannoveru. Na technicky těžký závod se těšil i přesto, že měl mnohem kratší dobu na přípravu. „Obvyklá čtyřměsíční příprava se zkrátila na měsíc intenzivních tréninků. Sice jsem se udržoval přes zimu v kondici, ale potřeboval jsem nadrilovat techniku,“ zdůraznil Pipiš. S tréninky to často přehnal. Do Německa se odjíždělo v neděli, on ještě v sobotu musel do Prahy za svým fyzioterapeutem Radkem Plašilem, aby mu napravil bolavé koleno.