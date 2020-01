Přemožitele nenašel ani při předchozích dvou ročnících a připsal si tak už třetí triumf v řadě. "Byl to takový můj zlatý hattrick v pojídání zelí," okomentoval.

Bodoval také v soutěži o červené zelí, jeho recept odborná komise vyhlásila jako nejlepší v kategorii.

O recept na své vítězné zelí se Němec také podělil. "Hlávky nejprve očistím od vnějších listů, omyju ve studené vodě a nakrouhám. Pak je dám do velké nádoby, třeba i do vany, kde vše důkladně promíchám se solí, jablky, cibulí, kmínem a to hlavní - nastrouhanou pomerančovou kůrou a rozdrceným badiánem. Na dno zeláku dávám celou rostlinu kopru, kterou přikryju celými listy zelí. A postupně začnu soudek plnit po malých vrstvách. Šťávu odebírám. Nejsvrchnější vrstva zelí musí být jednak srovnaná a jednak ponořená. Zelí zatížím dobře omytými kameny nebo jiným závažím. Celý zelák překryju lněnou nebo bavlněnou látkou a nechám v teple kvasit. Jakmile zelí přestane bublat nebo bublá jen minimálně, je zkvašené a může jít do chladu," popsal Němec.