Jedním z hlavních řečníků na náměstí Interbrigády byl poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), podle něhož byla účast součástí „vlasteneckého postoje“. Foldyna novinářům při příchodu řekl: „Neobhajuji kroky maršála Koněva. Ale je to symbol, se kterým se ztotožňuje většina národa, symbol osvobození od fašistů v roce 1945.“

„Nepovažuju vás za extremisty, jak říkal pan starosta Kolář. Koněvův pomník třicet let nikomu nevadil a najednou přichází téměř bezvýznamná politická figura lokálního významu… Nejde o maršála Koněva, jde o to, že reprezentuje symbol osvobození Československa. Reprezentuje, že tady můžeme být. Bojovat s pomníkem je jednoduché, postavit se živému jsem je ještě neviděl! Nenechte si vzít národní identitu!“ hřímal politik později do mikrofonu.

Foldynu na akci pozvala Jana Wolfová, bývalá poslankyně za ČSSD a předsedkyně strany Česká Suverenita. Wolfová svolala pondělní protest na facebookové stránce s názvem Proti zakrytí sochy maršála Koněva. „Jsme proti přepisování dějin,“ zopakovala stanovisko organizátorů. Před koncem zhruba hodinové akce vyzvala přítomné, zda by nepřispěli do kasičky na pokutu. Shromáždění totiž Wolfová a spol. řádně nenahlásili úřadům. Podle Wolfové dorazilo určitě přes tři sta lidí.

Za chvíli začínáme.



Maršál Koněv a sovětští vojáci vstoupili v květnu 1945 do Prahy jako osvoboditelé.

Pražané jim byli v roce 1945 vděčni.

Kde se bere dnešní zbytečná nenávist a agresivita jejich vnuků a dětí mi není tak úplně jasné. pic.twitter.com/MhkEMJHwZR — Lubomír Volný (@lubomir_volny) September 2, 2019

„Odmítáme přepisování historie, odmítáme ty, kteří se snaží šířit ve společnosti nenávist. Vzpomněl jsem si na jedno datum - 27. ledna 1945, kdy maršál Koněv osvobodil tábor Osvětim. Celý svět si připomíná mezinárodní den obětí holocaustu. A tady dnes jako kolem koncentračního tábora stojí plot. Starosta Kolář šíří ve společnosti svár a nenávist. Nenechte se otrávit nálepkami!“ prohlásil hradní mluvčí Ovčáček.

Demonstrace extremistů

Narážel na nedělní veřejné prohlášení starosty Ondřeje Koláře (TOP 09), který na sociálních sítích apeloval na občany, aby nechodili do Bubenče protestujícím oponovat a „dělat jim reklamu“.

„Bude to demonstrace extremistů, kteří jsou z různých koutů politického spektra. Všechny je spojuje nekritická, až zaslepená láska k Rusku. Tito lidé chtějí konfrontaci, chtějí konflikt, chtějí vyvolávat a mezi lidmi živit nenávist. Stačí se podívat na jejich slovník, na jejich vystupování, na jejich chování,“ uvedl starosta, který kvůli vyhrocené kauze Koněv dostal dokonce policejní ochranu.

Lidé, kterým se opěvování důstojníka Rudé armády nelíbí, přesto přišli. Měli zelené plastové konve, kde byl přeškrtnutý symbol sovětské diktatury - srp a kladivo. Koněvovi odpůrci upozorňují - stejně jako informační tabule instalované radnicí městské části - na rozporuplnou historickou úlohu sovětského maršála.

Zatímco ze začátku se ještě mezi jednotlivými proslovy ozývalo z davu Bravo! Bravo!, po Ovčáčkově vystoupení zesílil pískot skupinky názorových oponentů, které oddělovali od ostatních přítomní policisté.

Zdeněk Ondráček (KSČM), který před třiceti lety jako člen pohotovostního pluku mlátil mladé lidi i ženy demonstrující proti komunistickému režimu, jim vzkázal, že neznají historii. „Kdo nezná svoji minulost, je povinen si ji prožít znovu. Stop panu starostovi! Řekněme jim pravdu, oni ve škole nedávali pozor. Až přijde ten správný čas, tak půjdeme i na radnici, pravda vítězí,“ vykládal komunistický poslanec.

Při proslovu dalšího komunisty Stanislava Grospiče účastníci skandovali: „Nechceme NATO!“ Jiří Černohorský, příznivec politiky ruského prezidenta Vladimira Putina, se u podstavce Koněvova pomníku s českou a sovětskou vlajkou za zády rozvášnil. „Nikdo nemůže popřít jednu jedinou pravdu - nebýt Rudé armády a nebýt Sovětského svazu, který se nezastavil u svých hranic a Evropu osvobodil, tato země by nezůstala Československem. Z duše nenávidím tohle lhaní a překrucování dějin. Věčná sláva Sovětskému svazu!“ křičel.

Aktivista opět strhl plachtu

Právě Černohorský strhl plachtu, kterou nechala v pátek radnice Prahy 6 sochu zakrýt, aby zabránila útokům vandalů. Wolfová podle svých slov mu v tu chvíli záviděla. Koněv byl i během pondělí částečně odhalen, protože plachtu z dolní části lešení sundaly silné bouřky. Na podstavci, kde už nejsou nápisy „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme“ ani letopočty připomínající Koněvovy kontroverzní kroky, bylo položeno několik květin.

Akce skončila minutou ticha za vojáky padlé ve druhé světové válce. Poslanec zvolený za SPD - Tomio Okamura a současný předseda uskupení Jednotní – alternativa pro patrioty Lubomír Volný to bral jako test těch, „co nedokáží nervy udržet na uzdě a provokují.“ Nakonec zazněla i česká hymna a organizátoři slíbili, že uspořádají další akci 12. září, kdy zasedá zastupitelstvo Prahy 6 a kde by mělo rozhodnout o dalším osudu pomníku.

Po oficiálním konci akce Černohorský vyšplhal na lešení a odřezal zbytky plachty z Koněvovy sochy. Následné ho zadržela policie a v doprovodu skandujícícho davu jej odvedla na stanici.