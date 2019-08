Nálezem obřího ohniště uprostřed neobydlené části Mostecka, kde neznámá skupina sběračů kovů vypaluje řadu let v utajení kabely a elektrospotřebiče, se zabývají státní inspektoři. Na nelegální činnost poškozující životní prostředí ve čtvrtek upozornil Deník, který lokalitu zmapoval. Správce státního pozemku na to reagoval prvními opatřeními, aby zabránil další devastaci krajiny. Policie, která hlásí úbytek krádeží kovů, oblast už dříve monitorovala, ale nikoho při činu nechytila.

JDE O OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Závažné to samozřejmě je. Jakékoliv nakládání s odpady v místě, které k tomu není podle zákona o odpadech určené, je ohrožením životního prostředí. Nejvíce je ohroženo ovzduší vzniklými spalinami,“ sdělila Jana Jandová z České inspekce životního prostředí. Této státní instituci předtím nikdo rizikové místo nehlásil. Nyní budou odborníci z inspekce zjištění Deníku prověřovat.

Poškozená louka s ohořelými stromy, kde se elektromateriál vypaluje podle satelitních map minimálně od roku 2010, leží na katastru Růžodol u Litvínova nedaleko skládky Celio a chemičky Unipetrol. Hromady popela neznámého obsahu obklopené kanystry po hořlavinách zabírají nyní plochu kolem 7 arů, ale celkové znečištění je vzhledem k menším ohniskům v zarostlém okolí zřejmě mnohem větší.

„Úřady by se tím rozhodně měly zabývat, protože jde i o velké požární riziko,“ sdělil 30letý Petr z Mostu, který místo našel při jízdě offroadem. Podle něj v oblasti zřejmě operuje organizovaná skupina napojená na kšeftování s kradenými kovy.

Správce odlehlého území, státní podnik Palivový kombinát Ústí, oznámil, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele. „Podnik využije všech zákonných prostředků k tomu, aby při výkonu správy svěřeného majetku státu postupoval s péčí řádného hospodáře,“ uvedla mluvčí společnosti Hana Volfová.

Podle zákona musí podnik respektovat volný přístup do krajiny a nemůže lokalitu kvůli palírně kabelů uzavřít. To by mohl udělat jen tehdy, kdyby byla příroda v Růžodolu zvláště chráněným územím, například rezervací.

Z ekologických důvodů podnik ale zajistí průzkum zeminy na spáleništi a případnou sanaci, aby obnovil luční porosty a na ně navazující společenstva hmyzu a ptactva. Pokud správce nezjistí ekologickou zátěž z kontaminace, nepovolený odpad odveze na Celio, vyklizené místo zasype zeminou a zatravní. Zda se pak sběrači kovů vrátí, nebo se přesunou jinam, ukáže čas.

„Vypalování čehokoliv v místě k tomu neurčenému může způsobit závažné škody, včetně případných škod na životním prostředí,“ uvedla Lucie Tůmová z odboru životního prostředí litvínovského městského úřadu, který čeká na závěry vyšetřování. Odbor může tyto záležitosti projednávat pouze jako přestupek, ale jen v případě, kdy je znám viník.

Policie oznámila, že její hlídky do Růžodolu dlouhodobě zajíždějí, ale ještě nikoho nezadržely. Kriminální pozadí případu nepotvrdila, ale ani nevyloučila. Celkově mají policisté se zloději kovů méně práce než v minulosti. „Počet těchto krádeží v posledních letech klesl díky změnám legislativy, která zpřísnila výkup kovů,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Zatím posledním známým případem z tohoto léta je trestní stíhání dvou chycených recidivistů z Mostecka ve věku 33 a 56 let, kteří v ulici Vtelenská v Mostě vykopali a odcizili 14 metrů metalických kabelů. Lup si neodnesli, protože je načapal svědek a záhy i policie, která spatřila muže, jak sekyrkou zpracovávají kabel. Za tuto krádež jim hrozí až tříletý pobyt ve vězení.