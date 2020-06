Akce proběhne v neděli 14. června. Odpadl z ní však celodenní program na Příšovicích pod Majákem Járy Cimrmana a pensionu U Čápa. Organizátoři program osekali tak, aby se podařilo splnit nařízení vlády proti šíření koronaviru.

Pořadatele ze svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko nejvíce mrzí fakt, že letos nezahraje Divadlo Járy Cimrmana. „Slavnosti jsme ze známých důvodů nemohli uskutečnit v takovém rozsahu jako v předchozích čtrnácti ročnících. Neuvítáme ani Divadlo Járy Cimrmana, nevystoupí ani dětské sbory,“ potvrdila manažerka Mikroregionu Tanvaldsko Kateřina Preusslerová.

Svěrák nedorazí

Na slavnost nepřijede dokonce ani její ikonická postava, nejznámější herec divadla Zdeněk Svěrák. „Když jsme se dozvěděli, že nepřijede divadlo, snažili jsme se přemluvit pana Svěráka, aby si u nás udělal volný víkend s tím, že by třeba v nějaké příhodné chvíli na půl hodiny vystoupil. Ale přece jen to je už pán v letech, i vedení divadla mu to nedoporučilo,“ popsal starosta města Smržovka a předseda Mikroregionu Tanvaldsko Marek Hotovec.

Zdeněk Svěrák absence lituje. „Zlý Covid 19 způsobil, že se poprvé nezúčastníme krásné Spanilé jízdy na Mistrovu počest. Vždycky to byly pro nás milé chvíle a doufáme, že si je v příštím ročníku opět vychutnáme,“ vzkázal čtyřiaosmdesátiletý herec na Tanvaldsko.

Samotná jízda odstartuje v neděli ráno před devátou hodinou v Návarově u pensionu Rusalka. „Řekli jsme si, že jízda proběhne, i kdyby čert na koze jezdil. Rozhodně nás nebývá tři sta, a na kolech to nevadí. Ještě vymýšlíme, jak pojmout ten koronavirus po cimrmanovsku,“ popsal Hotovec. Sám jezdí spanilou jízdu každoročně.

Stalo se tradicí, že starostové a zástupci obcí vozí na bicyklu vlaječku se znakem obce. Ve Zlaté Olešnici Na Vrších se k pelotonu v 11 hodin při mezistartu přidají cyklisté v dobovém oblečení, kteří se nechají do kopců vyvézt. Mezitím už od 10 hodin startuje doprovodný program u kostela svatého Františka z Assisi v Tanvaldu na Šumburku.

Na děti i dospělé tu čekají dílničky a soutěže, například běh s kufrem. Cirka kolem půl jedné dorazí peloton spanilé jízdy a proběhne defilé soutěžních historických bicyklů. Vítaní jsou všichni, především pak ti, kdo přijedou v dobovém oblečení.

Herci Divadla Járy Cimrmana budou na Tanvaldsku alespoň duchem. „Přeji všem závodníkům jízdu plnou dobré nálady,“ popřál na dálku Zdeněk Svěrák.

O cyklostezce Járy Cimrmana

Cyklostezka Járy Cimrmana je sjízdná pro každého po celou cyklistickou sezónu. Vede z Návarova, od mostu přes Zlatou Olešnici směrem na Tanvald, Šumburk nad Desnou, Sladkou dírou k Protržené přehradě a mizí na polské hranici Jizerka – Orle. V červnu roku 2006 ji slavnostně otevřeli členové Divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Na trase je devět zastavení, která připomínají mistrovo působení v kraji a představují Cimrmana jako stavitele, vizionáře, svědka, pedagoga a sportovce, objevitele, rádce, proroka a světoběžníka.