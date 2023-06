Už tento víkend vpluje Holešovská Regata do holešovských zámeckých zahrad na Kroměřížsku a nabídne spoustu muziky i doprovodných aktivit pro celou rodinu. Na hlavním pódiu se během dvou dnů vystřídají kapely české i slovenské hudební scény.

Holešovská regata 2022 | Video: Deník/Michal Burda

Zahrady se návštěvníkům otevřou v pátek v 16 hodin a na pódiu vystoupí energické trio El Chuppa, slovenská kapela Peter Bič Project, držitelka Ceny Anděl Lenny nebo Michal Hrůza v doprovodu smyčcového kvarteta. První den uzavře rocková skupina Motus s Gošou.

Nabitá sobota

Festival Holešovská Regata.Zdroj: Deník/Michal BurdaBěhem soboty uslyší festivaloví příznivci pestrý mix hudebních žánrů. Na pódiu se vystřídají Ewa Farna, skupinu Jelen, Mig 21, ThiS s Vojtou Kotkem, Adam Mišík, Sebastian, Street69 a Bombarďák.

Závěr dne bude patřit legendární kapele Olympic s jejich narozeninovým koncertem. A právě 60. narozeninám skupiny bude věnován večerní ohňostroj.

Sobota bude nabitá nejen skvělou hudbou, ale i bohatým doprovodným programem. Už po jedenácté vyplují na vodní kanál netradiční plavidla, a je jisté, že i letos to bude parádní podívaná. Na vodním kanále proběhne taky oblíbený přejezd vodní lávky. Vítěz si krom obdivu diváků odnese i finanční odměnu.

Vyřádí se i děti

Na zámeckém nádvoří budou pro děti připraveny výtvarné a tvořivé aktivity a přijde i Pipi Dlouhá punčocha. Na louce si budou moct malí i velcí návštěvníci zasportovat nebo se zapojit do některého z tanečních workshopů.

Zdroj: Deník/Michal BurdaChybět nebude ani oblíbený aquazorbing či projížďky na poníkovi. Všechny atrakce jsou v areálu tradičně zdarma.

Během festivalu se mohou návštěvníci podívat také dovnitř holešovského zámku a navštívit některou z probíhajících výstav, a to za poloviční cenu.

I letos nabízí pořadatelé možnost stanování zdarma. Stanová louka se nachází hned za branou festivalového areálu v těsném sousedství místního koupaliště, které poskytuje sociální zázemí, bufet nebo kryté posezení. Místo není třeba předem rezervovat.

Za kolik koupíte lístky?

Dvoudenní vstupenka – dospělý: 990 korun

Dvoudenní vstupenka – dítě (7-15 let): 500 korun

Pátek 16.6. - dospělý: 690 korun

Pátek 16.6. - dítě (7-15 let): 350 korun

Sobota 17.6. - dospělý: 690 korun

Sobota 17.6. - dítě (7-15 let): 350 korun

Sobota 17.6. rodinná vstupenka (2 dospělý a 2 děti do 15 let): 1800 korun

Kde zaparkovat?

Novinkou letošního ročníku je nové centrální parkoviště, které je pro návštěvníky zajištěno v areálu TON na Tovární ulici v Holešově. Příjezdy budou ze všech směrů vyznačeny. Parkoviště se nachází ve vzdálenosti přibližně 10 minut chůze od zámku.

Léto bude na Vysočině patřit festivalům. Na Pelhřimovsko přijedou známé hvězdy

„Důrazně žádáme návštěvníky festivalu, aby k parkování využili toto centrální parkoviště – stání na jiných nepovolených plochách nebude policií tolerováno,“ apeluje Alena Zámečníková z pořadatelské agentury Velryba.

Dopravní značení před zámkem.Zdroj: Rohanová JanaParkoviště bude zajištěné pořadatelskou službou a bude zpoplatněno částkou 100 korun na den.

I letos platí, že ulice Partyzánská, od kruhové křižovatky a od odbočky ke koupališti, bude od pátku 16. června pro průjezd vozidel zcela uzavřena.

Pro vozíčkáře bude vyhrazeno parkoviště před zámkem. Vjezd na toto parkoviště bude od kruhové křižovatky (příjezd z ulic Masarykova, Palackého a náměstí Dr. E. Beneše).

Pro diváky ze stanové louky

V zóně u holešovského koupaliště bude pro diváky připravena bezplatná stanová louka se sociálním zázemím. Jediný příjezd bude po obchvatu Holešova (č. 438 a č. 490) – sjezd z obchvatu ke koupališti. V těchto místech bude nájezd a parkování (pouze pro uživatele stanové louky!) striktně řízen pořadateli.

Jak se zrodila myšlenka na rodinný festival?

Michal Žáček agentura VelrybaZdroj: Deník / Jan KarásekPrvotní myšlenka uspořádat festival mi v hlavě zrála dlouho. Jako agentura jsme už za sebou měli velké koncerty i firemní akce pro tisícovky lidí, ale k festivalu chyběl ten finální nápad - aby byl jedinečný, ne pouze další hudební přehlídka s pivem v ruce. Ten nápad přišel jednoho dne, kdy jsem navštívil kamaráda v Holešově a spatřil jsem krásnou zámeckou zahradu s vodním kanálem. A právě ta voda mi vnukla: kromě muziky bude i přehlídka plavidel. A bude se to jmenovat "Regata"!

Kolegům v agentuře se tenkrát název moc nepozdával – a vidíte, po jedenácti ročnících se zažil tak, že skoro každý v kraji náš festival zná. Věřím, že většina lidí Holešovskou Regatu vnímá pozitivně jako festival, kde se cítí dobře a kam se rádi vracejí. A jestli jsem takový úspěch očekával? Automaticky určitě ne! Bylo to samozřejmě naším cílem, ale beru to s velkou pokorou. Stále na sobě pracujeme, protože pocit, že je vše bezchybné a dokonalé může být velmi ošidný, a to lidi rychle poznají a jdou jinam.

Zajímavosti z loňského ročníku

Akce se vrátila po dvouleté covidové přestávce. Desátý ročník navštívilo více než 18 tisíc lidí.

Soutěžilo 12 posádek netradičních plavidel. Cenu odborné poroty vyhrála loď s názvem Trojský kůň (studentů Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem).

Mistrovství Holešova ( a světa) v přejezdu vodní lávky se pokusilo zdolat 25 odvážlivců. Pokořit na kole 24 metrů dlouhou a pouhých 25 centimetrů širokou lávku, se nepodařilo žádnému. Nejdál dojel ale Miroslav Kvasnička ze Slovenska, kterému (k úspěchu) chyběly už jen dva metry.

Zdroj: Deník/Kristýna Klusáková

Loňskými hudebními hvězdami byli Mirai, Čechomor, No Name, Anna K, Marek Ztracený, Mňága&Žďorp, Laco Deczi&Celula New York nebo Support Lesbiens.