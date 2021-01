/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Z někdejšího hradu Cimburk zbylo na kopci nad Městečkem Trnávka jen několik zdí a brána. Zřícenina kdysi žila trampským festivalem a divadlem. Dnes jsou tady natažené pásky, vzrostlé keře a vstup jen na vlastní nebezpečí. Obec ale letos začne se zakonzervováním zříceniny.

Zřícenu hradu Cimburk v Městečku Trnávka čeká v následujících letech odborný zásah. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Kamenný hrad byl v Městečku Trnávka postaven kolem roku 1300. Ke znovupostavení hradu po 1. světové válce nedošlo, a tak zůstala ve vesnici jen zřícenina. „Cimburk neskutečné chátrá. Je zarostlý, neudržovaný, na některých místech dokonce obehnaný páskami se zákazem vstupu. To křoví tam dříve nebývalo, vždy to bylo krásně prosekané a průchodné. Teď tam projdou jen otrlí. A to je velká škoda. Přece jen je to historická památka, příjemné místo k procházce. Je škoda nechat to zchátrat,“ stěžovala si Kateřina z Městečka Trnávky.