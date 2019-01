Sněhové podmínky na Šumavě jsou sice ideální pro milovníky zimních sportů, ale působí také velké problémy. Zejména v době, kdy se oteplí a sníh začne těžknout. Reagovat na to musel i areál Špičák.

Z technických důvodů musela v neděli zůstat lanová dráha, Spodní Šance i Zalomený mimo provoz, napadlo cca 10 cm těžkého sněhu a hrozilo nebezpečí pádu stromů. „Nejezdí vůbec ani Javor a lanovka na Pancíř. Stromy jsou zcela obalené sněhem a jak těžkne, tak se stromy čím dál více nahýbají a hrozí zlomení, je to nebezpečné. Stejně tak není bezpečno ani pro běžkaře, kteří by raději neměli ani vyjíždět,“ uvedl člen Horské služby Šumava Štěpán Pospíchal, který dodal, že návštěvnost byla velká a vyjížděli do nedělního poledne k pěti úrazům, které nebyly vážné.