Lom v Budislavi je nyní pod sněhem, je tu klid. A stejně tak ve vesnici, kde nejezdí jeden kamion za druhým. „Teď je to klidné. Na podzim, když zaprší, náklaďáky vytahají z lomu bláto. Pak snadno poznáte, kdo projel Budislaví. A v létě, když je sucho, to je prachu, že ho máme všude,“ řekla místní obyvatelka Jana.

Největším problémem těžby je v Budislavi vysoká prašnost. Pomoci by měla speciální linka na očištění aut.

Že prach je v Budislavi největší problém těžby v lomu, potvrdil i zdejší starosta Luboš Šplíchal. „Největší problém je u nás prašnost. Firma má dělat speciální linku na očištění aut za velké peníze. To je další krok, který nám pomůže. Budeme se snažit, aby se problémy minimalizovaly,“ uvedl Šplíchal.

Obcím na trase, kudy budou jezdit nákladní auta s materiálem na stavbu dálnice D35, chce pomoci Pardubický kraj. A to ještě dřív, než se u Litomyšle poprvé kopne do země. Stavba tady má začít podle Ředitelství silnic a dálnic v roce 2024.

„Jednali jsme se starosty a také zástupci Obvodního báňského úřadu a pracovníky odboru životního prostředí našeho krajského úřadu. O celkové situaci v okolí kamenolomu víme. Zejména pokud je mokro, usazuje se na silnici nečistota. A i když se obec, majitel lomu i Správa a údržba silnic snaží komunikaci pravidelně čistit, nestačí to. Lidé mají připomínky. My je chápeme,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Na stole je několik řešení, která mají situaci zlepšit. Jedná se především o navýšení kapacity zařízení na odsávání prachu, které majitel lomu zrealizuje ještě letos. „Zavázali jsme se k další investici do technologie na snižování emisí prachu. Za zhruba šest milionů korun pořídíme novou odsávací stanici pro technologickou linku. Ta by měla prašnost provozu snížit,“ vysvětlil František Flídr, jednatel společnosti Granita Lomy, které budislavský lom patří.

Nákladní auta jezdí s materiálem z lomu přes obec, všude je prach a špína.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Desítky náklaďáků denně

Budislaví projedou denně desítky nákladních aut s vytěženým kamenem nebo hlínou a úklid po takovém množství těžké techniky není úplně snadný. „Jsme si vědomi, že dovážet materiály na stavbu dálnice z blízkého lomu je nejlepší řešení. Odsávání by mělo přinést zlepšení situace, stejně jako další zvažovaná řešení,“ doplnil starosta.

Podle něho je důležité i to, jestli auta z lomu vyjíždějí zakrytá plachtou. „Řidiči vozidel, která vezou prašný materiál bez plachty, mohou dostat pokutu. Pokud by všechna auta jezdila zakrytá, byl by problém podstatně menší. Je tam ale třeba kontrola ze strany policie,“ podotkl Šplíchal.

Jednou z možností je i umístění kamery k výjezdu z lomu a také u navazující silnice. „Do kamerových záznamů by měli přístup pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Pokud by viděli, že je silnice znečištěná, operativně by vyjeli s čisticí technikou, která je účinnější než ta, jakou má k dispozici lom nebo obec,“ dodal Kortyš.

Na průjezd nákladních aut s kamenem se připravují i v sousedním Poříčí.

Kamenolom v Budislavi, odkud se vozí materiál na stavbu dálnice D35.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Obavy nemáme. Chceme se poučit z toho, co se dělo v Budislavi. Auta někudy jezdit musí, ale musíme se bavit i o tom, jaký dopad to bude mít, a minimalizovat ho už v lomu a ne až na silnici a chodnících. Čistota je jedna věc a bezpečný průjezd obcemi druhá,“ sdělil starosta Poříčí František Bartoš.

Ve vsi uvažují o snížení rychlosti na čtyřicet kilometrů za hodinu pro nákladní auta, a to v úseku pod kopcem ve směru od Budislavi. Omezení přitom ještě donedávna v obci platilo, ale pak značku silničáři odstranili. Není vyloučené, že se sem příští rok zase vrátí.

Mistrovicím vadí tahače

Lom v Budislavi není jediný, kde kraj s obcemi a majitelem hledá způsob, jak se postarat o okolní silnice a snížit zátěž pro obyvatele, kteří bydlí poblíž lomu. Kámen se těží také v lomu Mistrovice u Jablonného nad Orlicí. Tak velké problémy jako v Budislavi ale místní lidé neřeší. „Nákladní auta s kamenem přes obec nejezdí. Mnohem více nás trápí tahače, které do Mistrovic zajíždí, i když tady platí zákaz vjezdu autům nad sedm a půl tuny,“ řekl starosta Mistrovic Petr Mařík.

Pardubický kraj tady v letošním roce počítá s opravou silnice druhé třídy. Vlastník lomu, firma M-Silnice, opraví na své náklady navazující zpevněné plochy a u skládky umístí betonová svodidla. I tady kraj hodlá využít kamery lomu, aby silničáři případně pomohli s úklidem komunikace. Opravy se dočká i silnice poblíž lomu v Bystřeci na Orlickoústecku.