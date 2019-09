Dosti svázané ruce. I tak by se dala nazvat situace obvodní radnice a její snaha s lokalitou něco udělat. Loni bylo zbouráno bistro, které tam stálo dlouhé roky načerno a za kterým se srocovali bezdomovci. Ti nevymizeli, stejně jako ne zrovna hygienický prodej zeleniny v provizorním stánku za špinavým plexisklem přímo u zastávky.

Ten tam rovněž začíná mít dlouhou tradici, byť provozovatelé se mění. „Prodáváme pátým měsícem, před námi tu měl stánek někdo jiný,“ říká stánkařka a na mysli má svého předchůdce, který byl pověstný tím, že si nad prodávanou zeleninou dokonce neváhal pravidelně zapálit cigaretu.

Pokladna ano, účtenky ne

To už se nyní neděje, přesto podmínky pro prodej zeleniny a ovoce zdaleka nelze označit za ideální. Liché jsou ale obavy některých Ostravanů, kteří by takové stánky rádi viděli ve větším množství kolem náměstí a tamní prodej považují za nelegální – stejně jako tomu bylo (právem) v případě bistra.

O tom se Deník přesvědčil na vlastní kůži. Přestože nikomu z asi dvaceti nakupujících prodavačka nevystavila jediný doklad a pro případnou kontrolu riskuje problémy, EET pokladnu u Sýkoráku mají. Trochu zlobí, ale funguje.

Když totiž na svůj nákup květáku a několika okurek účtenku vyžaduji, lehce otráveným tónem prodavačka praví: „No tak jo, ale budete muset počkat,“ upozorňuje žena za stolkem a po dvou třech minutách, které si zkracuje čištěním zašpiněné pokladny, vydává EET účtenku. Její nízké pořadové číslo nepřekvapuje.

Co bude dál?

„Obvod nemá vliv na tuto lokalitu ve smyslu ‚jak vypadá‘ ani ‚kdo tam co prodává‘,“ vysvětluje mluvčí moravskoostravské radnice Jana Ožanová s tím, že podloubí je v majetku dvou soukromých subjektů.

Radnice je s nimi v kontaktu a řeší budoucnost lokality. „V minulosti se několikrát pokoušeli prostory zkulturnit a sdělili nám, proč se jim to nepovedlo,“ říká Ožanová.

Přesto se blýská na lepší budoucnost podloubí. „Zazněla myšlenka připojit na tento prostor kamerový systém městské policie a zvýšit dohled nad lokalitou. Majitelé to kvitovali a nyní připravujeme další jednání ohledně zkulturnění prostoru. Bavíme se o výmalbě, osvětlení, kamerovém systému a dalších úpravách,“ nastínila Ožanová, co by se při vstupu do prodejny ASO mělo změnit. Pouze zdravá zelenina tam asi zůstane.