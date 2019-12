Od 12:20 do 16:25 je v ulici Vrchlabská ve Špindlerově Mlýně uzavřen jeden jízdní pruh a tvoří se tu kolona vozidel. Lyžařské středisko je přeplněné návštěvníky, jsou i plná parkoviště. Stejná situace je na silnici 296 v Peci pod Sněžkou. U tady se tvoří kolony, parkoviště jsou plná.

Zaplněné parkoviště v Peci pod Sněžkou. | Foto: ČTK

Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou dnes kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového. Policie příjezdové silnice do středisek uzavřela a řidiči musejí počítat s tím, že budou muset počkat v kolonách. ČTK to řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.