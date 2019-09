Jablonec nyní nabídl obyvatelům řešení v podobě nových sběrných nádob. „Jsou šedé a občané do nich mohou zdarma odevzdávat oleje a tuky,“ potvrdila mluvčí magistrátu Jana Hajná. Šedé nádoby jsou ve všech pěti jabloneckých sběrných dvorech, na Proseči i v ulicích Smetanově, Belgické, Želivského a Dalešické. Jablonečané do nich mohou odevzdat oleje a tuky, které zbydou po smažení, fritování a podobně.

„Zbytky olejů a tuků je nejprve nutné slít do nějaké plastové nádoby s těsnícím uzávěrem, ideálně do PET lahve, která se pak do nádob odloží,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu. „Do nádob nepatří minerální oleje, tedy motorové, převodové či hydraulické, maziva a kapaliny. Ty se odevzdávají jako nebezpečný odpad ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici nebo při ambulantních svozech,“ doplnila Šnytrová.

Vyléváním olejů ze smažení a tuků do WC, výlevek a dřezů dochází mnohdy k až havarijnímu stavu kanalizace. Ve vychladlých odpadních vodách se tuky srazí a ucpávají domovní odpady. Kombinací nečistot z mytí, kde jsou zbytky jídel, tuky a cukry, praní a splaškových vod vzniká navíc v kanalizaci velmi příznivé prostředí pro korozi stěn kanalizačního potrubí.

„Pokud budete potravinářské oleje a tuky třídit, prodloužíte životnost odpadních potrubních systémů ve vašich domech i ve městě,“ upozornila Barbora Šnytrová.

Třídit co se dá

Město tak pokračuje ve zefektivňování třídění odpadů. Jablonečané si už zvykli, že žluté kontejnery nejsou jen na PET lahve, ale i na směsné plasty a nápojové kartony, nebo že se do šedých kontejnerů odkládají kovové obaly.

Různobarevné kontejnery začaly v Jablonci přibývat raketovým tempem zejména v roce 2017, kdy radnice vyhlásila kampaň Pomozte vytáhnout Jablonec z odpadků. Změnilo se mnohé – funguje nový systém sběru plastů, zrušen byl pytlový svoz a zvýšen monitoring problematických stanovišť separovaného odpadu, došlo k navýšení četnosti svozů nebo počtu nádob na separovaný odpad.

Za prvních šest měsíců letošního roku vytřídili obyvatelé Jablonce 951 tun tříděného odpadu. To je o 30 tun více než za první pololetí 2018. Do modrých kontejnerů nanosili 343,7 tuny papíru, do žlutých kontejnerů 258,8 tuny plastů včetně nápojových kartonů, do zelených a bílých kontejnerů 344,2 tuny skla a do šedých kontejnerů 4,51 tuny kovů.