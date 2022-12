„Ve snaze odblokovat situaci jsme se po jednomyslné dohodě s našimi zastupiteli rozhodli nabídnout našim potenciálním koaličním partnerům finální nabídku na rozložení sil v Radě hlavního města Prahy včetně obsazení jednotlivých gescí. Abychom podpořili vznik koalice na vládním půdorysu, vzdali jsme se gescí, o které jsme měli zájem a udělali jsme opravdu vše pro to, abychom pirátským požadavkům vyhověli,“ okomentoval lídr SPOLU a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS).

Trojka podepsala koaliční dohodu. Novým starostou je Michal Vronský

Piráti ale nesouhlasí s požadavkem SPOLU mít post primátora a zároveň většinu v jedenáctičlenné radě. „Na jednání měla podle předchozích slov představitelů SPOLU padnout konstruktivní nabídka. To se však nestalo. Z jejich strany stále nevidíme žádnou vstřícnost vítěze voleb, kterému by záleželo na sestavení stabilní koalice,“ uvedl dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Kdo stříhá pásky a kdo má vliv

Nabídka uvedených gescí je podle něj vykleštěná účelovým vytvořením nikdy dříve neexistující mocenské pozice radního pro investice s prakticky absolutním vlivem na všechny oblasti chodu města. „V praxi by to znamenalo, že náměstek pro dopravu by řešil pouze zametání silnic a úklid sněhu, ale u klíčových infrastrukturních staveb nebo investic do MHD - například metro D nebo tramvajový okruh - by chodil stříhat pásky zástupce ODS podle principu teče beton, tečou prachy,“ nešetřil kritikou Hřib.

Předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil podle svých slov doufal, že nabídka silových resortů by mohla Piráty přimět změnit názor na účast v koalici. „Bohužel se tak nestalo. My ale máme zodpovědnost vůči naším voličům a potřebujeme, aby Praha měla vedení. Není možné už déle paralyzovat Prahu a životy Pražanů,“ uvedl.

Přesná podoba menšinové rady zatím není jasná. Vše podle členů SPOLU teprve vyplyne z dalších jednání. V plánu mají oslovit všechny strany zastupitelstva mimo SPD.

„My jsme s nabídkou na časově omezenou podporu menšinové rady přišli už před měsícem s cílem vytvořit časový prostor pro jednání o koalicích tak, aby to nebylo mezi jednotlivými přerušenými zastupitelstvy. Současně chceme, aby vládli politici vzešlí z těchto voleb, nikoliv ti, kteří už mandát nemají. Pokud nás koalice Spolu osloví, tak jsme samozřejmě připraveni na jednání s tím, že v této chvíli vidíme časové omezení pro menšinovou radu do konce února,“ uvedl pražský lídr hnutí ANO Patrik Nacher.

Spory, zmatky, 18 hodin jednání. Pražští zastupitelé zvolili jen výbory

Hnutí STAN ve svém vyjádření uvedlo, že respektuje SPOLU jako vítěze voleb, ale i ono by mělo mít respekt k výsledkům voleb a potenciálním koaličním partnerům. „Námi preferované rozložení míst v radě v poměru 5:4:2 pro SPOLU, Piráty a STAN by odpovídalo jim, i matematice. Piráti získali 17,72 a STAN 7,76 procenta, dohromady tedy 25,48 procenta, SPOLU získalo 24,72 procenta. Koalice SPOLU má zároveň nárok na primátora, který jsme nezpochybňovali, tedy pojistku, že nebude přehlasována. Hlavním tématem dlouhodobých jednání bylo, aby nikdo nebyl snadno přehlasovatelný v radě a preferovala se vždy politická shoda na zásadních otázkách řízení města. Dnešní debakl vyjednávání koalice na vládním půdorysu na straně SPOLU a Pirátů pro nás znamená velké rozčarování a špatný signál voličům. O aktuální situaci právě jedná celostátní výbor STAN. Jeho doporučení projedná následně krajský výbor STAN a bude diskutováno v rámci zastupitelského klubu," uvedla za STAN Hana Boříková.

„Pražská koalice SPOLU od voleb na pokračování sehrává divadlo, které má jediný cíl - tvářit se demokraticky, ale ve skutečnosti najít cestu ke spolupráci s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO. Určitě nehodláme u jejich opoziční smlouvy aktivně asistovat," řekl Pražskému deníku předseda Prahy sobě Jan Čižinský.

Letošní vyjednávání o novém vedení Prahy trvá nejdéle v historii Česka. V roce 2010 byli radní a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo jen o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni už po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice SPOLU, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 mandáty. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.