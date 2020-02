Zatímco Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a Praha sobě chtějí, aby hlavní město zastávky městské hromadné dopravy za necelou půl miliardu korun koupilo, podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) by bylo lepší a pro metropoli výhodnější, aby po skončení problematické smlouvy z roku 1994 dál přístřešky provozoval soukromník.

„Pro mě by bylo úplně nejlepší, aby Praha nemusela ze svého dávat žádné peníze na stavbu těch přístřešků, aby to měla zadarmo, zadarmo se o to někdo staral a ještě nám ideálně platil. Co by Praha mohla chtít více?“ uvedl radní pro životní prostředí na úterním setkání s novináři. Hlubuček dodal, že nová smlouva by však měla být nastavena pro město výhodněji než ta dosavadní.

2/2 Pohlídat si jednu dobře napsanou a pro Prahu výhodnou smlouvu s koncesionářem je méně riskantní, než se pouštět do výstavby zastávek, jejich správy a obchodování s reklamou. — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) February 5, 2020

O den dříve na pravidelném jednání městské rady Hlubuček si spolu s kolegyní Hanou Kordovou Marvanovou (STAN) vyžádali odklad rozhodnutí ohledně dalšího postupu. Stalo se tak už podruhé a kdo ví, zda se tento bod dostane na program příští pondělí.

Praha tak dál váhá, jestli vypíše veřejnou soutěž na provozovatele, nebo nakoupí městský mobiliář sama. Primátor Hřib prosazuje druhou variantu i proto, že nechce, aby bylo hlavní město vydíratelné dodavatelskou firmou. Hlubučkovu myšlenku podporuje také předseda pražské ODS, opoziční zastupitel a člen komise pro mobiliář Tomáš Portlík.

Hrozí, že Pražané budou moknout

Magistrátní politici jsou každopádně po dobu nerozhodnosti pod palbou nabídek. JCDecaux, která přístřešky MHD vlastní na základě zmiňované staré smlouvy a může tam umísťovat reklamu, začátkem ledna nabídla magistrátu, že 300 nereklamních nových zastávek (v designu, který si Praha sama na základě soutěže vybrala) převede do majetku hlavního města. Avšak pokud nebude vypsán tendr, hrozí, že cestující budou při čekání na tramvaj či autobus moknout – francouzská firma se totiž chystá své přístřešky demontovat, aby zmizely z pražských ulic do konce června příštího roku, kdy kontrakt vyprší. Oproti tomu Praha hrozí soudem.

Minulý týden přišla s podobnou nabídkou mezinárodní společnost Clear Channel Outdoor, která na tuzemském trhu zatím nepůsobí. Pro Pražany by prý vybudovala hned 930 nových přístřešků na zastávkách MHD. „V případě vyhlášení koncesního řízení jsme ochotni městu vyjít vstříc a zavázat se, že v případě úspěchu v koncesním řízení vybudujeme na vlastní náklady kompletně nový mobiliář a bezplatně ho ihned po jeho dokončení převedeme do majetku města,“ citoval zpravodajský portál iDNES.cz ředitele pro rozvoj a inovace Matse Lundquista.

O zapojení do soutěže má také společnost BigBoard, jednička tuzemského reklamního trhu, i třeba euroAWk. „Chceme férovou soutěž a souboj firem, které dané problematice rozumí,“ uvedl Pavel Slabý, generální ředitel JCDecaux.

Nepraktické a příliš drahé koše

Firma nicméně nátlak stupňuje. JCDecaux provedla studii, podle níž ve 25 městských částech Prahy je kritický nedostatek kvalitního městského mobiliáře. „Týká se to 918 tisíc lidí v tomto městě, kteří nemohou v místě bydliště počítat s udržovaným a čistým přístřeškem, lavičkou, pravidelně vysypávaným košem z kvalitního materiálu ani ochranným zábradlím, pokud je z hlediska bezpečnosti nutné,“ říká Václav Kuthan, provozní ředitel JCDecaux.

Tomuto tvrzení částečně dává za pravdu primátorův náměstek Hlubuček, jemuž se nelíbí plánovaná jednotná podoba městského mobiliáře. Desing zastávek podle něj dostatečně nebrání vandalismu a velikost zastávek není stejná, což by mohl zkomplikovat výměnu.

Pražský radní dodal, že u košů autoři návrhu neřešili praktickou stránku věci. Pracovníkům magistrátní firmy Pražské služby, kterou má Hlubuček ve své gesci, údajně trvá vysypání nového koše třikrát déle, než je běžné v současnosti. „Navíc je s cenou 12 000 korun příliš drahý,“ poznamenal Hlubuček.

Právě koše přitom zaujaly mezinárodní odbornou porotu na soutěži Red Dot Design. Cenu tehdy přebíral radní pro majetek Jan Chabr, jehož pražská TOP 09 na konci ledna na facebookové stránce uvedla: „Ať situace ohledně městského mobiliáře dopadne prvním nebo druhým způsobem, důležité pro nás je snižovat reklamní smog ve městě, a rozhodně budeme snižovat počet reklamních bannerů.“