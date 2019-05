Majitelé své čtyřnohé mazlíčky nově vykoupou jen do devíti hodin ráno a pak až od sedmi hodin večer. „Chodila jsem tam hlavně kvůli psovi, ale po sedmé večer se mi opravdu chtít nebude. Na druhou stranu, když vedle udělají další rybník jenom pro psy se zákazem vstupu rodin s dětmi, tak budu spokojená, ale jinak je to úplná blbost,“ ohodnotila novinku Eva Fišerová.

Jiným změna režimu vyhovuje. „Myslím, že to nakonec vymysleli dobře. V létě tam mohou jít se psem ráno a pak večer, kdy tam už nejsou děti. Když vidím, kolik zvířat vůbec neposlouchá povely, tak je dobře, že radnice předchází možným neštěstím,“ vyjádřila se Kateřina Žáková.

Na problémy s velkým množstvím lidí a psů, kteří se v biocentru koupou zároveň, upozornila zástupce městské části krajská hygiena. „Chtěli, abychom koupání nějak regulovali. O místo se totiž staráme a chodívá tam hodně lidí včetně dětí a pejskařů. Navíc jsme zaznamenali i nějaké problémy v jejich soužití,“ vysvětlil důvody pro změnu chrlický starosta Lukáš Fila.

Pro jezera zvaná Splaviska poblíž biocentra omezení pro psy neplatí.

Tabulky s informacemi

Dříve lidé nemohli psi pouštět do vody ani na Brněnské přehradě. „Vyhlášku již zrušili. V okolí přehrady jsou však tabulky s informacemi, v jakých místech je vstup psům dovolený, aby nerušili ostatní lidi. Jedno z nich je třeba na konci Kozí horky. Stížnosti na soužití majitelů zvířat a ostatních lidí jsme na úřad žádné nedostali,“ poznamenal bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Přes léto hledají místo, kde vykoupat svého psa, i lidé z jiných částí Brna. Problémy najít vhodnou lokalitu má třeba Tomáš Kovář ze Starého Lískovce. „Když jsou teď horká léta, chci psa ve vodě ochladit co nejčastěji. Vhodných míst však podle mě v Brně moc není. Nejčastěji chodím do rybníka v nedalekých Popůvkách občas zajedu i do Mariánského údolí v Líšni,“ popsal muž.

Podle líšeňského starosty Břetislava Štefana nejsou tamní rybníky určené ke koupání. „Proto už jejich využívání nijak neregulujeme. Ale o žádných střetech mezi majiteli psů a ostatními lidmi nevím,“ sdělil.

Na vodních plochách platí pro psy stejná pravidla daná městskou vyhláškou jako na jiných veřejných prostranstvích, upozornil mluvčí městské policie Jakub Ghanem. „Strážníci dohlíží především na to, aby psi neohrožovali okolí,“ konstatoval.