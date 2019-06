„Stavte! Pacienti ve Zlínském kraji si novou nemocnici zaslouží,“ řekl švédský profesor medicíny a neurochirurg Lennart Persson z univerzity v Uppsale.

Sám také organizoval stavbu nemocnice, která prý patří k nejmodernějším na světě. Do Zlína ho pozval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Chceme využít zkušeností pana profesora,“ uvedl.

Jde o další podporu výstavby nové nemocnice na zelené louce ve Zlíně-Malenovicích. Již v pondělí 17. června totiž budou znovu o jejím osudu rozhodovat svými hlasy zastupitelé kraje.

KDO S KOHO

Zdá se, že ani dva měsíce odkladu schvalování rozsáhlého projektu nepomohly. Spory zastupitelů vrcholí. I když hejtman předložil zastupitelům požadovaný posudek, spokojení nejsou.

Podle hejtmana nejrenomovanější společnosti na zdravotnictví v České republice – Grant Thornton Advisory a Flagro – potvrdily správnost dosavadních kroků kraje: postavit za 6 let a 8 miliard korun novou nemocnici. Z posudku vyplynulo, že investiční záměr je zpracovaný realisticky a spíše konzervativně.

„Všechny údaje v projektu jsou správné,“ sdělil hejtman. Naopak projekt rekonstrukce areálu KNTB je prý prakticky nepoužitelný, a to i s ohledem na jeho desetiletou zastaralost.

Proti rekonstrukci, která by trvala 12 let a vyšla by na 10 miliard korun, jsou pak i lékaři a primáři z KNTB.

„A to nejen kvůli finanční a časové náročnosti, ale zejména s ohledem na pacienty,“ vysvětlil hejtman. Ti by museli po celou dobu snášet obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu nebo zvýšenou dopravu za plného provozu.

JEDINÉ ŘEŠENÍ? OPOZICE NESOUHLASÍ

S posudky zadanými krajem, jejichž náklady se vyšplhaly na 600 tisíc korun, ale nesouhlasí někteří opoziční zastupitelé. „Grant Thornton měl instruované zadání,“ zlobí se Tomáš Pajonk s tím, že se lišilo od zadání doporučeného zdravotním výborem.

Svobodní a Soukromníci proto nechali vypracovat své posudky. Odborné expertizy ekonoma Jiřího Schwarze z Centra ekonomických a tržních analýz, ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Václava Rýznara a znalce v oblasti stavebnictví Zdenka Havla zpochybnily hejtmanova tvrzení o jediném možném správném řešení: výstavbě nové nemocnice.

„Hejtman obstrukcemi promarnil čas na společně celým zastupitelstvem zadaný oponentní posudek, který mohl být připravován už několik měsíců,“ vysvětlil Tomáš Pajonk.

SUBJEKTIVITA, VÁGNÍ FINANCOVÁNÍ A VYSOKÉ ZADLUŽENÍ KRAJE

Ekonom Jiří Schwarz vytýká hejtmanově studii proveditelnosti subjektivitu, financování pak prý stojí na vágních předpokladech. Nedostatečná je podle něj i analýza rizik a posudek nenabízí alternativní scénáře vývoje. Navíc prý zcela chybí detailnější analýza zvažující dopady na ostatní nemocnice v kraji.

„Vysoké zadlužení kraje by velmi pravděpodobně potlačilo nezbytnou investiční aktivitu kraje v ostatních klíčových oblastech,“ sdělil.

„Koncepce modernizace současné KNTB má na misce vah větší váhu než výstavba nemocnice v Malenovicích,“ komentoval pak Václav Rýznar. Podle jeho názoru je nejlepším řešením co nejdříve zahájit dostavbu, postupnou modernizaci a rekonstrukci současné KNTB podle odsouhlaseného generelu z období po roce 2008.

REKONSTRUOVAT? ANO, TVRDÍ ODBORNÍCI

S tím souhlasí také znalec v oblasti stavebnictví Zdeněk Havel. Všechny budovy současného areálu KNTB jsou podle jeho slov po statické stránce vyhovující a splňují předpoklady pro zamýšlenou rekonstrukci.

„Náklady na výstavbu nových objektů a na rekonstrukci stávajících budou podstatně nižší než výstavba nového areálu v Malenovicích,“ uvedl. Nově vybudovaná interna v současném areálu s příslušnými provozy a podzemní komunikací by podle něj vytvořily funkční areál. „Polyblok, který je nejmodernější koncepcí výstavby nemocnic ve světě,“ dodal Havel.

Podle hejtmana ale každý, kdo kdy postavil alespoň kozí chlívek, ví, že je lepší stavět než bourat.

JEDEN HOT A DRUHÝ ČEHÝ

Zastupitel za ČSSD Pavel Růžička považuje za velmi zvláštní, že existuje několik posudků, které mají zcela odlišný závěr.

„Z toho usuzuji, že se dá každý posudek napsat na míru platícímu zadavateli,“ uvedl. Od začátku je prý proti stavbě nové nemocnice. „Podporuji novou nemocnici ve stávajícím areálu KNTB, případně její postupnou rekonstrukci,“ dodal.

Na vyjádření zastupitelů ANO si musíme počkat do zítřka. „V úterý máme koaliční jednání. Po něm vydáme za ANO tiskovou zprávu,“ uvedl Pavel Pustějovský.

Podle Petra Gazdíka (STAN) posudek firmy Grant Thornton odpovídá požadavkům zastupitelstva, koaliční dohodě i selskému rozumu.

„Bohužel se stavba nebo oprava nemocnice používá jako nástroj k politikaření a ne hledání nejlepšího řešení pro výrazné zvýšení kvality poskytování zdravotní péče,“ uvedl. Že je to potřeba, mu prý dá za pravdu většina lidí, kteří byli v posledních letech hospitalizováni v Baťově nemocnici.

Budova ale podle mnohých zdravotní péči v kraji nezlepší. „K tomu jsou potřeba lékaři a sestry a ti nejsou,“ ozvaly se další hlasy.