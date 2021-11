Odpadky v popelnicích patří obyvatelům sousední bytovky 2920. Dům 4343 byl v minulosti stará kotelna, kterou koupil brodský podnikatel Libor Neumann a přestavěl ji na byty. „Bydlím tady necelý rok. Vím, že obyvatelé sousední bytovky nás tady nechtěli. Psali dokonce stížnost. Tvrdili, že podnikatel chce z domu udělat sociální ubytovnu. Takže když jim Neumann nabídl, že jejich přístřešek s popelnicemi od bývalé kotelny odstěhuje kousek dál a postaví jim nový, zamítli to,“ vysvětlila.

Od té doby mají obyvatelé domu 4343 pod okny cizí popelnice, které jsou podle Kreuzové pořád plné a páchnou. „Bydlím v maličkém bytě v jedné místnosti hned v přízemí. Okno do chodby mám vedle popelnic. Když chci v létě větrat, mám v bytě zápach a plno much,“ popsala paní Margita situaci.

Dokud prý město vyváželo popelnice jednou týdně, dalo se to vydržet. Od jara se odpadky vyvážejí jednou za 14 dní a zápach je k nevydržení.

To potvrdila i Lenka Šandorová, která v domě 4343 zastupuje společenství nájemníků. Jí i dalším obyvatelům přijde situace už neúnosná. „Rozhodla jsem se to řešit přes brodskou radnici. Popelnice jsou cizí. Odpadky páchnou. Navíc přístřešek, kde stojí, se rozpadá,“ vyjmenovala. Kontaktovala odbor životního prostředí, ekonomický odbor i odbor stavební. Myslí si však, že to bude běh na dlouhou trať.

Problém Pujmanová 4343

Bytový dům: původně kotelna

Přestavěl: podnikatel Libor Neumann

Stavební povolení: vydáno i s tím, že popelnice na místě zůstanou

Počet popelnic: 6

Vlastníci: Bytovka 2920

Řešení: vzájemná dohoda obou stran

Zdroj: město Havlíčkův Brod

V sousedním domě 2920 bydlí například František Uher. Jak přiznal, stížnosti obyvatelů vedlejšího domu chápe, ale také je pravda, že o sousedy v bývalé kotelně nikdo nestál.

„Ty dámy z naprosto nevhodného domu, který nám vpašovali pod okna přes náš mnohaletý odpor, mají pravdu. Většině lidí z našeho domu nezáleží na tom, jestli budou chodit s odpadky o pár metrů dál. Podle mého měl nový přístřešek na popelnice postavit investor,“ zdůraznil. V tomto případě podnikatel Neumann.

Kámen úrazu? Mezilidské vztahy

Podle názoru Libora Neumanna je kámen úrazu v mezilidských vztazích. Vůbec by se nebránil obyvatelům domu 2920 postavit nový přístřešek na popelnice někde jinde. „Jenže jde o to, kdo to dneska zaplatí,“ zdůraznil. Jak upřesnil, v době, kdy dům 4343 stavěl, čelil stížnostem lidí z bytovky 2920, kteří si stavbu bytového domu nepřáli.

„Jenže v té době také měli možnost se ke stavbě vyjádřit, jednat se mnou a sdělit připomínky. Například nový přístřešek na popelnice. Jenže oni přestěhování popelnic zamítli. Dům 4343 je zkolaudovaný a mě už další vývoj situace v podstatě nezajímá,“ dodal. Názor obyvatel z domu 2920, že by stání měl platit on, důrazně odmítl. Platit by měl podle jeho názoru vlastník přístřešku, to znamená dům 2920.

I podle starosty Havlíčkova Brodu Jana Tecla jsou v tomto případě hlavní problém mezilidské vztahy. „Ale také je pravda, že ten přístřešek na popelnice u domu 4343 v minulosti byl, ještě když se v domě nebydlelo. Stavební povolení bylo vydáno s tím, že tam popelnicové stání zůstane,“ poznamenal. Jak starosta dodal, v případě, že se obyvatelé obou domů dohodnou na nějakém rozumném řešení, město je ochotné poskytnout na nové odpadní stání vhodný pozemek. Stavbu přístřešku však platit nebude.