Roudníky – Nic tak nerozbouřilo veřejné mínění v Roudníkách na Chabařovicku jako prodej zdejšího kostela sv. Václava. Ke kostelu totiž patří hřbitov a lidé mají obavy, že by po prodeji novému majiteli nemohli navštěvovat své pohřbené blízké. Nemovitost patří soukromým vlastníkům, kteří ji koupili už téměř před deseti lety od církve za více než milion korun. Hodně přes milion korun do něj také investovali. Už tehdy to vyvolalo pozdvižení.

V současnosti má kostel poškozenou střechu a padají z ní břidličné tašky. Stavební úřad nařídil její opravu, to se ale dosud nestalo. Hřbitov je proto z bezpečnostních důvodů uzavřený, přístupný je jen při svátečních příležitostech. „S výjimkou několika dní se tam nikdo nedostane, uzavřeli ho ze dne na den. Lidé sem jedou třeba z Krásného Března a narazí na zamčenou branku. To vyvolává strašně silné emoce. Místní samozřejmě také nejsou rádi,“ popsala obyvatelka Roudníků Jaroslava Račáková.

Starostka Chabařovic, kam Roudníky spadají, Alena Vaněčková uvedla, že by rádi pohřebiště koupili, ale majitelé ho nabízejí pouze s kostelem. „Vlastníci problém s břidličnými taškami nenapravili. Proto je potřeba si uvědomit, že i kdybychom hřbitov koupili, ještě pořád by to neznamenalo, že tam pustíme lidi. Nebylo by to bezpečné. Možnost je, že bychom opravili střechu kostela, abychom ji zabezpečili, a poté náhradu požadovali po majitelích. Třeba bychom mohli zkusit dojednat i převzetí hřbitova za tu opravu,“ zamýšlela se.

Řada spekulací

Kostel v roce 2013 koupili manželé Karáskovi, prý v dobré víře a s touhou jej zachránit před zkázou. „Byla okolo toho řada spekulací. Že jsme satanisti a že tam budeme natáčet porno. Jenže my to opravovali, pořádali tu výstavy, bohoslužby, koncerty, komentované prohlídky. Postupně to utichlo a lidí, kteří sem docházeli, zase začalo ubývat,“ popsala Dagmar Karásková.

Potvrdila, že hřbitov zvlášť neprodají, a to kvůli vysoké částce. „Ostatně, město ho mělo pronajaté za symbolickou korunu a stejně se vymlouvalo, že nemůže posekat a vůbec ho udržovat, že nemají peníze ani lidi,“ posteskla si Karásková s tím, že kulturní památku musejí prodat, jelikož manžel těžce onemocněl, je v invalidním důchodu a jejich podnikatelské aktivity padly na polovinu. „Nyní prostě musím prodat vše, co nevydělává. Nic jiného mi nezbývá. Celou dobu to bylo vše bez skandálu a teď, když to musíme prodat, už zase je problém,“ podotkla.

Mluvčí památkového ústavu v Ústí nad Labem Věra Brožová potvrdila, že bídný technický stav kostela sv. Václava v Roudníkách s nimi stavební úřad a Chabařovice řeší přes půl roku. „Stavební úřad nařídil provizorní zajištění střechy věže jejím překrytím ochrannou sítí. Vznikl i statický posudek, který za akutní považuje situaci krytiny. O tom, že by stavba měla další statické problémy, nemluví. Trhlina procházející přes západní průčelí věže není nová, na objektu je minimálně dvě desítky let, což potvrdili během několik obhlídek i zástupci stavebního úřadu,“ informovala s tím, že pokud by se situace změnila, může památkový ústav požadovat nařízení nezbytných udržovacích prací, které by zajistily stabilizaci památky. „Nedomníváme se ovšem, že by to s přihlédnutím ke stáří trhliny byl tento případ,“ podotkla Brožová.

Hřbitov je zavřený kvůli havarijnímu stavu střechy kostela. Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Co se prodeje kostela a hřbitova týká, realitní agent Tomáš Zajkaš ho z pověření vlastníků nabízí za téměř 4,5 milionu korun. „Zájemců máme několik. Rozhodování o koupi v podobných případech bývá nesnadné, není jednoduché koupit památkově chráněnou stavbu. Konzultujeme to se zájemcem a uvidíme, jak se rozhodne,“ dodal.

Přechod památky do soukromých rukou nemusí být špatný. Jako příklad lze uvést zámek, klášter a kostel v Konojedech. Ve druhé polovině 20. století zámek i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie využívala armáda a velmi zchátral. V roce 2007 budovy získal soukromý vlastník Vladimír Přibyl, který provedl rozsáhlou rekonstrukci. Zchátralý kostel, za dob socialismu poškozený odstřelovacími pracemi v nedalekém lomu, měl narušenou statiku a byl několikrát vykraden. O jeho obnovu se zasadila Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Náklady na opravu činily 32 milionů korun a částku z devadesáti procent pokryla dotace z Norských fondů.

Kostel svatého Václava v Roudníkách



Pochází z druhé poloviny 14. století. Původně byl románský, přestavěn byl ale ve stylu gotiky. V roce 1711 zažil poslední větší přestavbu, ale gotický charakter stavitelé zachovali. V historicky ceněném kostele se nachází též vzácný oltář. Unikátní nález zde zaregistrovali při restaurování v roce 1966. Dveře uzavírající prostor za hlavním oltářem pod svrchním nátěrem napodobujícím mramor skrývaly pozdně gotickou malbu se scénou umučení sv. Šebestiána, v dolní části upálení Mistra Jana Husa. Malby jsou z poloviny 15. století a patří mezi nejstarší vyobrazení Husa na našem území.