Zástupci organizace Nesehnutí uvedli, že se nejen oni ze strany města nedočkali naslouchání a zaznívaly jen protiargumenty, proč návrhy veřejnosti nelze do nového plánu zohlednit. „Stačí se podívat na libovolný záznam z veřejných projednání plánu. Je to diskuze o hotové věci. Lidé postupně přicházejí s problémy, návrhy a otázkami, které je trápí. A vedení města, kancelář městského architekta či magistrát reagují pouze opakováním toho, jak je daná věc v plánu definovaná a zakreslená," řekl za Nesehnutí Martin Hyťha.

Podle kanceláře městského architekta však existovalo mnoho důvodů, proč nemohli připomínkám a námitkám vyhovět. Třeba si vzájemně odporovaly protichůdným využitím konkrétní plochy. Nebo narážely na přírodní či právní limity v území, například kvůli protipovodňovým opatřením. „Také je podle stavebního zákona nutné, aby plán vyvažoval veřejné a soukromé zájmy. Špatným příkladem z minulosti jsou například Kamechy, kde se nevyvažovalo a některé zájmy tak dnes v území vůbec zastoupené nejsou, třeba občanská vybavenost," upozornila mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

Nový územní plán pro Brno po skoro třiceti letech: ještě dvě stovky připomínek

Konkrétním příkladem výtky k plánu ze strany Nesehnutí je nastavené měřítko. „To znemožňuje podrobnější zobrazení, čímž plánovačům sloužilo jako protiargument k mnoha důležitým návrhům, například z oblasti ochrany zeleně nebo rozvoje cyklistické dopravy. Měřítko však nastavilo samo město spolu s kanceláří, a plánovači tak museli vědět, jak bude jejich rozhodnutí výsledný plán limitovat," poznamenal Hyťha.

U některých připomínek a námitek byl kvůli jejich detailnosti podle kanceláře problém, protože odporovaly podmínkám stavebního zákona. „Šly například do příliš velké podrobnosti, kterou uzemní plán nemá a spadá do plánů regulačních. Pokud by se v něm takové změny objevily, bylo by možné je soudně zrušit, zároveň by je rozporovaly dotčené a nadřazené orgány, jako je například Jihomoravský kraj," uvedla Reichmannová.

Této skupině námitek a připomínek podle Reichmannové vychází nový plán vstříc. „Třeba ve stabilizovaném území může vzniknout park, pokud jsou pro to předpoklady a není potřeba ho konkrétně vymezovat. Stejně tak je možné postavit cyklostezku ve všech funkčních plochách bez nutnosti ji vyznačovat v plánu," upřesnila.

Nový plán je podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala na rozdíl od současného mnohem flexibilnější. Stávající vyžadoval neustálé změny, protože téměř každý nový projekt u něj narážel na problém. Tomu má nový plán předcházet. „Pokud je třeba záměr umístěný do vnitřního města a má v sobě nějaké kanceláře a také byty a je ve výškové úrovni adekvátní okolí, územní plán jej v ploše smíšené bez problému dovolí," popsal Chvátal.

Nahrazení stávajícího plánu, který považují za zastaralý a vyčerpaný, novým vítají brněnští developeři. Uvolní podle nich řadu ploch nejen pro bytovou výstavbu. „Měli jsme k němu také své připomínky, o kterých jsme vedli diskuse. V tuto chvíli je ale nový plán vypracovaný kvalitně a na maximální úrovni," řekl předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter.

Znovuupravená verze nového územního plánu Brna: padesátka zásadních změn

Brňané se mohli seznámit s novým plánem na třech veřejných projednáních i dalších akcích. Uskutečnila se totiž řada dalších besed, prezentací či jednání v městských částech s místními obyvateli i zástupci radnic. Ke kulatým stolům zasedli s pracovníky kanceláře a magistrátu zástupci veřejnosti, občanské spolky i zájmové skupiny.

Plánovači museli kvůli novému plánu jednat také s nadřízenými a dotčenými orgány. Řadu právě jejich dokumentů či podmínek museli do plánu převzít. „Jde mimo jiné o celostátní Politiku územního rozvoje či krajské zásady územního rozvoje, z nichž vychází například silnice X43, protipovodňová opatření, nadregionální a regionální biocentra nebo biokoridory," nastínila Reichmannová. Od ministerstev i dalších institucí museli vzít plánovači v potaz i podmínky týkající se ochrany přírody a krajiny, hluku a prašnosti či městské památkové rezervace.

Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, někteří aktéři uvažují, že kvůli novému plánu podají na město žalobu. Zástupci Nesehnutí ji v současnosti připouští, zatímco jiní aktéři už mají být rozhodnutí ji předložit. Představitelé města s možností řešení nového plánu u soudu počítají už dopředu.