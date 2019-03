Spor se nejvíce dotkne lednického zámku. „Zde jsme ustoupili od zamýšlené nákladné investice do obnovy infrastruktury v parku ve výši více než dvě stě milionů korun,“ prozradila mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Její slova potvrdila i kastelánka zámku Ivana Holásková. „Máme připravený velký projekt na rekonstrukci zámeckého parku a katakomb pod skleníkem. Dále pak i maurského domku. Projekčně je vše připraveno. Chtěli jsme požádat o dotaci ministerstvo kultury a opravovat v menších etapách,“ naznačila kastelánka.

Součástí projektu měl být i vznik nových toalet za Minaretem, restaurování soch nebo váz v parku či opravy laviček a cest.

Lichtenštejnské žaloby v kraji

- se v Jihomoravském kraji dotýkají Lednicko-valtického areálu a zámku v Bučovicích

- Národní památkový ústav stopl velké plánované investice v lednickém zámeckém parku za dvě stě milionů korun

- pozastavené jsou také další opravy veřejnosti dosud uzavřeného letohrádku Belveder poblíž valtického zámku

Vzhledem k soudnímu řízení je však podle slov Hartmanové nutné bedlivě zvážit každou další větší investici. „V souladu se zákonem o majetku státu jsme povinní zajišťovat řádnou péči, a proto i nadále provádíme běžnou údržbu a standardní obnovu těchto objektů,“ přiblížila mluvčí.



Současná situace se žalobami pozastavila podle kastelána valtického zámku Richarda Svobody i plánované investice na rekonstrukci letohrádku Belveder. „Budeme čekat na rozhodnutí soudu. Věřím, že to nebude trvat dlouho, protože jsou památky, pro které měly spory doslova devastační následky,“ řekl Svoboda.



Letohrádek se potýká s drobnými statickými problémy. „Musí se dokončit okna a položit parkety. Dále pak zrestaurovat výmalby. Zkulturnit je třeba i okolí zámečku tak, aby byl turisticky přitažlivý,“ vyjmenoval kastelán s tím, že celkově jde opravy za asi patnáct milionů korun.



Dokončit se podle něj musejí i ty započaté. „Jde o interiéry, fasády a okna. V původním projektu byla i čistírna odpadních vod. Pokud by vše šlo podle plánu, hotovo by mohlo být letos,“ doplnil kastelán Svoboda.

Zástupce Nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička nemá informace o tom, že by stát opravy těchto památek pozastavil. „Je právem státu investovat podle svého uvážení do čehokoli a jakkoli,“ zmínil Růžička.



Jako o škodě hovoří o omezení oprav v Lednici Aneta Ehrenbergerová z Letonic na Vyškovsku. „Zámek je jedním z nejkrásnějších míst v republice, je potřeba o něj a jeho okolí pečovat. No a bez peněz to samozřejmě není možné,“ myslí si Ehrenbergerová.