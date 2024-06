U nově vybudované zastávky v centru východočeských Pardubic se před středeční půlnocí čelně srazil noční rychlík s nákladním vlakem. Co se na místě dělo po tragické události, Deníku popsali očití svědci. „Vypadalo to strašidelně, nikdo nevěděl, co se děje,“ říká jeden z nich. Na místo se přišla podívat řada lidí z okolí. Tragickou událost natáčeli, své záběry nabízeli novinářům.

Tragická nehoda v Pardubicích | Foto: Deník/Bohumil Roub

„Šel jsem kolem nádraží a viděl jsem, jak se vyboural vlak,“ tak popisoval reportérovi Deníku srážku vlaků, při které zemřeli čtyři lidé a dalších 27 je v nemocnici, mladík v černém tričku. „Vypadalo to strašidelně, nikdo nevěděl, co se děje. Přijelo hned hodně aut a byl to chaos,“ dodal svědek.

Na místo neštěstí kromě záchranářů, hasičů a policistů později dorazili i obyvatelé města. „Viděl jsem hasičská auta, tak jsem se šel podívat, co se stalo,“ zajímalo mladíka ve sportovním tričku.

Srážku vlaků doprovázela ohromující rána. „Slyšely jsme hroznou ránu. Mysleli jsme, co to je, kde to bouchlo? Říkám si: plyn, to ne, nějaké letadlo? Pak jsme říkali, že to asi bude něco na dráze,“ popsala okamžik těsně po nehodě seniorka Věra Husáková z bytového domu nacházejícího se vedle železničního koridoru zhruba 30 metrů od místa srážky.

Od místa nehody dům odděluje betonová protihluková stěna. „Pak jsme vylítli se sousedy ven, a začali jezdit hasiči, záchranka, šla jsem se podívat nahoru z okna, je to tragédie,“ dodala.

Snímky z místa? Zadarmo ne…

Lovců záběrů bylo po středeční půlnoci na místě tentokrát více než štábů z televize, píšících novinářů či rozhlasových reportérů. Přítomným novinářům se chlubili záběry, které pořídili. Pod mírným vlivem alkoholu dodávali, že jestli je budou chtít, tak to nebude zadarmo. Nikdo si v té chvíli asi neuvědomoval, že při neštěstí zemřeli čtyři lidé.

Zdroj: Bohumil Roub

Mezitím policisté pomáhali záchranářům. „Kolem vlaku bloudili lidé, někomu tekla krev, někdo jen chodil, byl zmatený a nebyl schopen slova,“ popisoval situaci přítomným novinářům zasahující policista. „Proto jsme s kolegy začali třídit lidi na ty, kteří byli při vědomí a mohli se o sebe postarat, a pak ty, kteří potřebovali odbornou pomoc,“ uzavřel.

Mezi desítkami zraněných byly i děti. Do záchranné akce se zapojil kompletní Integrovaný záchranný systém včetně vrtulníků - první dorazil okolo půl dvanácté, další o hodinu později.

Zničený vagón nakloněný na bok ve čtvrtek ráno podpíraly stabilizační tyče. Na místě pracovaly týmy psychologů. „Nezraněných osob z vlaku bylo víc než 300 a všechny jsme museli evakuačními autobusy převézt na nádraží. Pomáhal s tím i DP města Pardibic,“ dodala mluvčí hasičů Vendula Horáková.